Romania - Moldova in PES 2020! "Meciul prieteniei, impreuna impotriva pandemiei!" Duelul va fi pe 15 aprilie, in direct la PRO X! De unde poti lua bilete

FRF organizeaza un eveniment important prin intermediul UNICEV pentru a sustine lupta impotriva Covid-19.

Romania va intalni Moldova intr-o partida de eFotbal sub sloganul "Meciul prieteniei, impreuna impotriva pandemiei", iar sumele obtinute din vanzarea biletelor virtuale vor ajunge la cei ce lupta in prima linie cu coronavirusul.

Meciul va avea loc pe 15 aprilie, de la ora 20:00, iar duelul va fi transmis in direct de PRO X, pagina Echipa Nationala (Facebook) si FRF TV (Youtube).

Bileletele virtuale se pot achizitiona pe site-urile bilete.frf.ro si bilete.ro. Pretul unui bilet virtual este de 10 lei si poti achizitiona oricate dorest, pana pe 15 aprilie, inclusiv.

"Din toate sumele incasate, UNICEF va achizitiona echipamente de protectie (masti, manusi, ochelari), termometre cu infrarosu si alte echipamente speciale necesare in pandemie asistentilor medicali comunitari, asistentilor si lucratorilor sociali care merg pe teren pentru a asigura copiilor vulnerabili si familiilor acestora servicii de sanatate si protectie sociala", se arata pe site-ul FRF.

Echipa nationala de eFotbal a Romaniei va fi reprezentata de Adrian Urma (capitan) si Cristian Radu.

Cei de la UEFA au distribuit pe pagina de Twitter evenimentul care va avea loc pe 15 aprilie.

"Pentru a strange bani vitali in sprijinul lucratorilor medical, Romania si Moldova se vor confrunta online", au scris cei de la UEFA.

???????? - ???????? To raise vital money to support medical workers, Romania and Moldova are facing off online.

???? ???? Fans can tune in via YouTube and buy special e-tickets. Who will win? https://t.co/SaKok3aYCi