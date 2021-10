„Îți dai seama că totul între el și FRF e rupt!” Analiză a discursului selecționerului: „Mi-a dat impresia că abia așteaptă să scape!”

Selecționerul a făcut anunțul la conferința de presă de la finalul meciului cu Armenia, câștigat cu 1-0, în urma golului înscris de Alex Mitriță. Victoria dă șanse mari naționalei să joace barajul de calificare la Campionatul Mondial din Qatar, iar prestația 'tricolorilor' nu a rămas neobservată.

Gabi Balint a vorbit despre schimbările pe care le-a făcut selecționerul la echipă, punctând modul în care a reușit să îi mobilizeze pe jucători pentru dubla cu Germania și Armenia.

„Referitor la meciul de ieri, am dominat pe toate planurile. Am avut și mai multe șuturi pe poartă și posesie. E bine că am gestionat mai bine în repriza a doua, din punct de vedere tactic și defensiv. Rădoi a gestionat bine ambele meciuri. Ne-a arătat că știe să facă schimbări, să facă echipa, să mobilizeze. Ne-a arătat că poate să se schimbe, când dorește el”, a spus Balint pentru Digi Sport.

„Îți dai seama că totul între el și FRF e rupt!”

Totodată, fostul fotbalist a analizat discursul lui Rădoi de la conferință, remarcând ruptura dintre el și Federația Română de Fotbal. Mai mult, Balint i-a criticat dur pe șefii Federației pentru modul în care au gândit contractul selecționerului.

„E o comedie acră, când vezi ce se întâmplă îți dai seama că totul între el și FRF e terminat, e rupt.

Din momentul ce el anunță Federația prin intermediul presei să își caute antrenor din noiembrie, e clar că lucrurile nu sunt bine. Puteau să se așeze la masă, să discute înainte. Cum poți să faci contract în timpul calificărilor? Ele continuă cu meciurile de baraj, în cazul în care termini pe locul doi. Nu ai cum. Contractul trebuie să includă și o eventuală calificare la baraj sau Campionatul Mondial. Nu înțeleg. Am fost antrenor secund la națională. Așa a fost și cu Iordănescu.

Cum să se facă un contract până în noiembrie? Rădoi a vrut să plătească niște polițe și Federației, dar și presei, însă nouă nu ne demonstrează nimic, decât că nu știe ce face. El ne-a arătat că e pe o linie bună cu echipa, că sunt perspective, speranțe pentru viitor, gata, ni le taie. ’Din noiembrie, căutați antrenor, v-am arătat că pot, atât meritați’.

Burleanu trebuie să aibă o discuție cu Rădoi: 'Noi nu am vorbit și tu faci anunțul ăsta prin intermediul presei. De ce nu ne anunți pe noi? De ce se întâmplă lucrul ăsta?'. Dacă a spus Federației că el oricum pleacă și ei nu i-au cerut să nu facă public lucrul ăsta sa se poată organiza să vadă ce măsuri trebuie luate, înseamnă ca e iar vina Federației pentru că a permis selecționerului să spună lucrul ăsta. Se vede că între FRF și Mirel Rădoi este o ruptură, categoric.

Altfel nu se ajungea la declarațiile pe care le-a făcut după meci. El mi-a dat impresia că abia așteaptă, că mai e o lună și scapă de calvarul acesta și poate merge să antreneze o echipă de club așa cum își dorește”, a concluzionat acesta.