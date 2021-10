L-a avut elev pe Mirel Rădoi, acum știe unde se va decide soarta naționalei. Ce spune Pițurcă

Într-un meci transmis exclusiv în România de PRO TV, tricolorii s-au impus cu 1-0 în fața Armeniei, grație golului lui Alexandru Mitriță, care a înscris cu capul.

Victor Pițurcă, selecționerul care a dus România la barajul din 2014, este încântat de evoluția tricolorilor, inclusiv de tactica aleasă de Mirel Rădoi, selecționer ce, pe final de mandat, și-a arătat adevărata față.

”Când am văzut formația, m-am gândit că Mirel a făcut o mutare foarte bună. Mitriță este un jucător extrem de periculos, are o mișcare bună în teren. Nu a intrat bine în joc, a pierdut multe baloane, dar a reușit să marcheze golul victoriei care este cel mai important. I-a ieșit lui Mirel. A fost cheia succesului.

Scopul nostru era să obținem victoria și am reușit asta! Nu ne mai interesează ce s-a întâmplat, ce a făcut Macedonia. Mie îmi era foarte frică de acest joc.

În Germania am pierdut pe nedrept, meritam victoria. Bine că am reușit să înscriem. Păcat că nu am reușit să înscriem și al doilea gol.

Repriza a doua a fost mai grea pentru că jucătorii mai tineri nu au experiență ca să aibă personalitate în joc, au avut și emoții. E bine că s-a terminat așa. Mai avem două jocuri și totul e la mâna noastră. Cu Islanda o să fie meciul decisiv. Este foarte important că pentru ei nu există o motivație”, a spus Victor Pițurcă la Pro TV.