Andrei Ciolacu (31 de ani) s-a format ca jucător la academia Rapidului, iar la seniori a evoluat pentru Rapid II (2009-2011), Rapid (2011-2014), CS Otopeni (2012 / împrumutat), Slask Wroklaw (2015 / Polonia), ASA Tg. Mureș (2016-2017), Warriors FC (2017 / Singapore), Juventus București (2018), Metaloglobus (2018), FC Tskhinvali (2019 / Georgia), Avezzano Calcio (2020 / Italia), FCU Craiova (2020-2021), Floriana (2021-2023 Malta) și Birkirkara (2023-2024 / Malta). A fost internațional de tineret, deține licența B de antrenor și are în palmares două Cupe ale Maltei.

Ciolacu a marcat mai mult ca Pușcaș și Alibec la un loc

În sezonul recent încheiat, atacantul a bifat 32 de meciuri, 12 goluri și cinci pase decisive pentru Birkirkara în toate competițiile (locul 5 în BOV Premier League, semifinală de Cupa Maltei, turul 1 în Conference League). Acesta a fost în top 4 golgheteri ai campionatului maltez, cu 11 reușite, după Luke Montebello (Hamrun Spartans / 21 goluri), Kemar Reid (Floriana / 13 goluri) și Yuri (Marsaxlokk / 13 goluri).

Atacanții care vor fi probabil chemați de Edi Iordănescu pentru Euro 2024 sunt George Pușcaș (27 meciuri și 4 goluri pentru Genoa și Bari, salvare de la retrogradare în Serie C după barajul cu Ternana), Denis Alibec (21 de meciuri și 5 goluri pentru Muaither, retrogradare în liga secundă din Qatar), Daniel Bîrligea (46 de meciuri și 15 goluri pentru CFR Cluj, locul 2 din România) și Denis Drăguș (35 de meciuri și 13 goluri pentru Gaziantep FK, locul 11 în Turcia).

"Știa cineva din Federație de parcursul meu, m-a felicitat și mi-a spus să o țin tot așa"

"Eu am jucat la naționala de tineret. Am mulți prieteni care încă sunt în angrenajul echipei naționale. M-am mai întâlnit cu unii dintre ei, cu oameni din staff. Nu a fost niciodată o discuție concretă. Mi-au spus doar că mă urmăresc, ei au un departament acolo unde urmăresc toți jucătorii din străinătate. Știa cineva din Federație de parcursul meu, m-a felicitat și mi-a spus să o țin tot așa. Consider că dacă aș da cât mai multe goluri, aș putea fi o soluție, cândva. Nu am fost antrenat de Edi Iordănescu, dar am fost foarte aproape să colaborăm când era la Pandurii sau la Astra.

Este greu, sunt conștient că jucătorii care evoluează în campionate puternice, precum Italia sau Turcia, vor avea întotdeauna întâietate. Am văzut că și față de Mitriță, care a avut un sezon excelent. Este România împărțită în două tabere, dacă merita sau nu la națională. Dar, dacă ne uităm pe cine au luat în locul lui, au fost jucători care au dat goluri în campionate puternice. Cred că asta primează.

Eu sunt în vacanță, dar vacanțele la fotbaliști sunt un pic diferite. Am o vacanță activă, primele două săptămâni joc tenis, este unul dintre hobby-urile mele. Mai ies la fotbal cu băieții, nu uit niciodată de unde am plecat. Apoi intru într-un program mai serios de pregătire specifică, cu sală și alergări. Dacă ești liber de contract, în orice moment poți primi un telefon. Nu rămân în alertă pentru Euro 2024. Pentru Euro deja s-a făcut selecția. Cred că trebuia să dau peste 20 de goluri ca să fiu măcar luat un pic în seamă.

"La Euro 2024, cred că putem repeta performanța din 2000"

Am încredere în selecția făcută, România poate renaște din nou cu această nouă generație de jucători tineri. Cea mai bună performanță la un turneu final de Campionat European a fost în 2000, când am ieșit din grupe. Eu cred că putem repeta acea performanță și acum, este ceva realizabil.

A fost foarte frumos să joc în Malta. A fost o experiență plăcută, cei aproape trei ani petrecuți acolo au venit cu satisfacții din toate punctele de vedere. În primul rând sportiv, am câștigat două Cupe, cu echipe diferite, în ani consecutivi. Eram aproape să o câștig și pe a treia. Din păcate nu am făcut-o, am fost eliminați în semifinale. Pentru mine a fost o experiență benefică.

"Sunt mândru că sunt român oriunde aș fi"

Nu sunt 'Șoimul maltez' sau 'Cavalerul de Malta', sunt 'Omul-Cupă' (râde). M-am simțit foarte bine acolo. Am vorbit mereu de bine țara noastră, au început să fie mult mai interesați de români, după ce au văzut cum am performat acolo. Oriunde aș fi, încerc să fac un renume pozitiv țării. Îmi laud țara. Avem și noi multe lucruri de îmbunătățit, dar sunt mândru că sunt român oriunde aș fi.

Sezonul meu a fost un pic în contrast. Fiind obișnuit cu ultimele două stagiuni, când am terminat pe locul doi și am câștigat Cupa Maltei, am ajuns să am renumele în Malta de 'Omul-trofeu', 'Omul-cupă'. Cine dorea să câștige Cupa spunea 'Luați-l pe Ciolacu și veți câștiga'. Așa că mă așteptam și anul acesta să câștig măcar Cupa. Am fost eliminați de Sliema Wanderers în semifinale, în minutul 118, cu golul lui Joseph Minala, fostul jucător al lui Lazio.

A fost aproape să o elimine pe Maribor din Conference League

Sezonul a început cu un meci în Conference League, cu cel mai greu adversar posibil, Maribor. Slovenii se așteptau să aibă un meci ușor, dar am condus acolo cu 1-0 și am fost egalați în ultimele 10 minute. Am scos 1-1 în deplasare la Maribor, un rezultat foarte bun pentru noi. Acasă am condus cu 1-0, dar am pierdut calificarea în ultimul minut, ne-au întors în ultimele 10 minute. În campionat au fost oscilații.

Din punct de vedere individual a fost cel mai bun sezon al meu, am ieșit în top 5 marcatori din campionatul maltez. Per total, am avut 12 goluri și cinci pase de gol, din punctul ăsta de vedere a fost bine. Dar rămân cu dezamăgirea că nu am trecut acel tur cu Maribor și că nu am câștigat Cupa din nou", a precizat Andrei Ciolacu pentru PRO TV Sport.

Foto - Getty Images, Gabriel Chirea