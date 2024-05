Venirea lui Neil Lennon nu îi impresionează pe toți rapidiștii: "Are un CV excelent, dar nu este un garant al succesului"

Nord-irlandezul Neil Lennon a fost adus la Rapid pentru a cuceri al patrulea titlu din istoria Rapidului. Andrei Ciolacu, fostul atacant al giuleștenilor, crede că pentru a reuși la Rapid nu este necesar neapărat un CV important, ci e nevoie de o adaptare rapidă la ceea ce înseamnă spiritul rapidist.

"La Rapid este și o atmosferă mai specială, trebuie să te adaptezi tu la club și nu invers"

"În momentul de față, Lennon nu este un garant al succesului. Ok, are un CV excelent, dar fotbalul românesc nu este fotbalul din Scoția sau din Cipru, are alte caracteristici. Toată lumea așteaptă ca să vadă cum se va descurca, dar nu va fi ușor, asta este clar. Cei care l-au adus au făcut, probabil, o analiză foarte amănunțită. Rămâne de văzut ce se va întâmpla în continuare.

Eu, unul, nu vreau să mă entuziasmez prea tare, pentru că am mai văzut veniri de antrenori cu CV-uri bune în România și nu a ieșit mereu cum se aștepta lumea. La Rapid este și o atmosferă mai specială, trebuie să te adaptezi tu la club și nu invers. Mai ales când se fac asemenea investiții, publicul giuleștean tinde să devină foarte pretențios, deși tot timpul încurajează echipa.

"Venirea lui Peseiro, startul falimentului pentru Rapid"

Mie îmi vine în minte acea perioadă când venise domnul Fathi Taher, patron al Rapidului, și l-a adus pe Jose Peseiro, care fusese la Sporting Lisabona, Al Hilal și Panathinaikos, până să semneze cu Rapid. Apoi a antrenat pe Braga, Porto, Sporting, Nigeria... Deci era un antrenor experimentat și valoros, dar care nu s-a adaptat la ceea ce înseamnă spiritul Rapidului.

Au fost investiții foarte mari, jucători veniți pe salarii uriașe la acea vreme. Și s-a dovedit a fi startul falimentului pentru Rapid, pentru că s-au lăsat niște găuri foarte mari în buget. Sper să nu fie cazul acum, mai ales că văd că la Rapid se fac lucrurile foarte calculat, în acest moment. Cred că cei care au luat această decizie au analizat-o foarte bine. Rămâne de văzut ce se va întâmpla.

"Este îmbucurător faptul că domnul Șucu continuă să investească. Rapid arată ca un club sănătos"

Întoarcerea la Rapid, în momentul de față, este foarte greu de realizat, pentru că cei de acolo adoptă o strategie diferită. Tot timpul este și va fi în gândul meu Rapidul, poate într-o zi mă voi întoarce. Nu știu dacă va fi ca jucător sau din altă postură. Dar acolo va fi casa mea tot timpul.

A fost un sezon cu multe contraste pentru Rapid. A fost o primă parte a campionatului gestionată foarte bine, înainte de intrarea în play-off au fost la patru puncte de lider. Toată lumea visa la titlul de campioni, dar în play-off a fost o evoluție dezamăgitoare. De neînțeles pentru mulți dintre noi, suporterii.

Este îmbucurător faptul că domnul Șucu continuă să investească. Cred că s-a făcut o analiză și s-au căutat responsabilii. Din punctul meu de vedere, de ceva ani la Rapid se fac pașii corecți, pentru că s-au făcut planuri pe termen mediu și lung. Se lucrează corect din toate punctele de vedere - sportiv, administrativ, de marketing. Rapid arată ca un club sănătos, ca un club care poate deveni foarte puternic în România. Va trebui să confirme progresul și pe plan sportiv, adică să reușească o calificare în cupele europene. Pentru că Rapid are nevoie de acest lucru, în momentul de față, care să confirme munca bună care se face acolo.

"Am fost pe teren în ultimul meci al Rapidului în cupele europene"

Eu am prins la Rapid ambele perioade. Și cea bună, sfârșitul perioadei bune, când era domnul Copos, era cât de cât stabilitate financiară. Echipa a jucat în cupele europene, chiar am fost pe teren în ultimul meci al Rapidului în cupele europene, cu Heerenveen (FC Rapid - Heerenveen 1-0 / Ov. Herea, min. 20 pen. / 9 august 2012 / Arena Națională). Apoi a venit acea perioadă dificilă, după plecarea domnului Copos. Nu au fost bani, a venit insolvența, patroni care veneau și plecau.

Suporterul rapidist nu trebuie să uite că echipa era în Liga 5, acum câțiva ani. Nu știa dacă va mai reveni acolo unde îi este locul. A revenit foarte repede, este un club curat, în momentul de față, nu are datorii. E o stabilitate financiară cum nu știu dacă mai există la două - trei echipe din Liga 1. Există un stadion nou, un cantonament frumos, un plan serios.

Aș spune că Rapid arată mai bine ca niciodată, în momentul de față, cu domnul Șucu. Este în memorie și perioada aceea foarte bună cu Răzvan Lucescu antrenor, asta lipsește Rapidului în momentul de față. Dar fundația, baza, este mai solidă acum, lipsește doar performanța internă și internațională. Și performanța cred că va veni. Rapidul de astăzi și Rapidul care se anunță poate egala și chiar întrece performanțele Rapidului din perioada 2005-2006 (n.r. - Cupa României 2005 2006 și 2006-2007, sfert de finală în Cupa UEFA)", a declarat Andrei Ciolacu pentru PRO TV Sport.

Neil Lennon, cvintuplu campion al Scoției ca antrenor

Andrei Ciolacu (31 de ani) s-a format ca jucător la academia Rapidului, iar la seniori a evoluat pentru Rapid II (2009-2011), Rapid (2011-2014), CS Otopeni (2012 / împrumutat), Slask Wroklaw (2015 / Polonia), ASA Tg. Mureș (2016-2017), Warriors FC (2017 / Singapore), Juventus București (2018), Metaloglobus (2018), FC Tskhinvali (2019 / Georgia), Avezzano Calcio (2020 / Italia), FCU Craiova (2020-2021), Floriana (2021-2023 Malta) și Birkirkara (2023-2024 / Malta). A fost internațional român de tineret, deține deja licența B de antrenor și are în palmares două Cupe ale Maltei și o promovare în Liga 1 cu FCU Craiova.

Neil Lennon (52 de ani) a fost legitimat la Glevanon, Manchester City, Crewe Alexandra, Leicester City, Celtic (5 x titluri în Scottish Premier League / 4 x Scottish Cup / 2 x Scottish League Cup / finală de Cupa UEFA), Nottingham Forest și Wycombe Wanderers și a strâns 40 de selecții și 2 goluri pentru naționala Irlandei de Nord. Ulterior, le-a antrenat pe Celtic (echipa secundă, asistent, principal), Bolton Wanderers, Hibernian și Omonia Nicosia. Cu Celtic a cucerit cinci titluri de campion, patru Cupe și o Supercupă în Scoția, iar ultimul trofeu câștigat este Cupa Ciprului (2021-2022).

Foto - Gabriel Chirea, FC Rapid 1923 (FB)