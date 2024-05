Soluție inedită pentru Universitatea Craiova! Atacantul dorit de Gigi Becali, propus lui Mihai Rotaru: ”Cel mai bun!”

Oltenii au nevoie însă de întăriri pentru a-și mări șansele să acceadă în grupele Conference League, mai ales că Mihai Rotaru a dat de înțeles că Alex Mitriță ar putea pleca de la formația din Bănie în această vară.

Dănuț Lupu l-ar transfera pe Denis Alibec la Universitatea Craiova

Dănuț Lupu consideră că Universitatea Craiova are nevoie de un atacant cu experiență, iar, în viziunea fostului dinamovist, Denis Alibec este cea mai bună opțiune pentru Mihai Rotaru.

Denis Alibec și-a încheiat contractul cu Muaither, echipa din campionatul Qatarului care a retrogradat la finalul acestui sezon, și s-a vehiculat că ar putea ajunge la FCSB, acolo unde a fost dorit chiar de Gigi Becali.

Totuși, Alibec nu ar lua în considerare să revină la FCSB și singura variantă în cazul în care va decide să revină în România rămâne Farul Constanța. Totuși, Dănuț Lupu crede că atacantul echipei naționale s-ar potrivi foarte bine și la Universitatea Craiova.

”Alibec, mi-aș dori. Eu, dacă aș fi și aș putea să îl influențez pe Rotaru, l-aș lua pe Alibec. (n.r. dacă l-ar lua și pe Constantin Budescu) Să nu fim răutăcioși, Budi nu mai poate. E cel mai bun (n.r. Alibec)”, a spus Dănuț Lupu, conform Fanatik.

Gică Hagi: ”Am vorbit cu Alibec, vrea să rămână în afară!”

După meciul de retragere al Generației de Aur, Gică Hagi a recunoscut că a discutat cu Denis Alibec despre o eventuală revenire la Farul Constanța. Totuși, atacantul a mărturisit că și-ar dori să își continue cariera la un club din străinătate.

”Am vorbit cu Alibec, vrea să rămână în afară în primul rând, apoi vom vedea. Are Campionatul European în față, să se gândească acolo și apoi vom vedea. La noi e ușa deschisă, dacă el își dorește, are ușa deschisă și găsim soluții. Avem o echipă talentată, nu degeaba ajungi la EURO, trebuie să alerge de două ori mai mult fără mingea”, a spus Gică Hagi.