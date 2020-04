UEFA i-a raspuns lui Razvan Burleanu! Mirel Radoi poate respira usurat: "Fotbalistii care au obtinut calificarea trebuie sa fie eligibili pentru turneul final al Jocurilor Olimpice!

Federatia Romana de Fotbal a trimis o scrisoare catre FIFA pentru a se asigura ca jucatorii care au calificat nationala Romaniei la Jocurile Olimpice vor fi eligibili chiar daca au fost amanate cu un an.

Presedintele UEFA, Aleksander Ceferin, i-a raspuns lui Razvan Burleanu la scrisoare, prin care anunta ca demersul FRF este sustinut de UEFA.

Pe data de 27 martie, Razvan Burleanu a trimis o scrisoare catre FIFA in legatura cu situatia jucatorilor eligibili pentru Jocurile Olimpice, in conditiile in care au fost amanate cu un an. FRF a solicitat confirmarea pentru dreptul de participare al fotbalistilor nascuti in 1997, chiar daca nu se mai incadreaza in categoria U23.

"Amanarea Jocurilor Olimpice nu trebuie sa le ia jucatorilor care au obtinut calificarea oportunitatea de a participa la turneul final. Va asigur ca UEFA va sustine pozitia Federatiei Romane de Fotbal in demersul FIFA", a transmis astazi Aleksander Ceferin conform frf.ro.