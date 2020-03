FRF ia MASURI pentru a se asigura ca jucatorii lui Radoi de la tineret sunt eligibili pentru Jocurile Olimpice! Scrisoarea lui Burleanu catre FIFA

Presedintele Federatiei Romane de Fotbal incearca sa confirme participarea jucatorilor nascuti in 1997 la Jocurile Olimpice, desi nu se incadreaza in limita U23.

Dupa ce Comitetul Olimpic International a decis amanarea Jocurilor Olimpice cu un an, Razvan Burleanu a luat masuri pentru a se asigura ca jucatorii lui Mirel Radoi de la nationala de tineret vor fi eligibili pentru Jocuri.

Astfel, presedintele FRF, a trimis o scrisoare catre presedintele FIFA, Gianni Infantino, pentru a confirma ca jucatorii nascuti in 1997 pot participa la Jocurile Olimpice, chiar daca nu se incadreaza in regula U23 in 2021. Regulamentul FIFA spune: "Federatiile afiliate FIFA pot participa cu echipa nationala U23. Lotul trebuie sa fie format din fotbalisti nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997, plus 3 jucatori fara limita de varsta".

“Avand in vedere situatia speciala creata prin amanarea proximei editii a Jocurilor Olimpice pentru anul 2021, consideram necesara o completare a regulamentului acestei editii, prin adaugarea unei prevederi dedicate prin care sa se confirme faptul ca jucatorii nascuti in 1997 vor fi eligibili pentru editia Tokyo a Jocurilor Olimpice, chiar daca acestia nu se vor mai incadra la anul in categoria U23, ca efect al amanarii competitiei. Suntem convinsi de faptul ca o confirmare publica a acestui aspect important va aduce clarificarile regulamentare necesare asupra viitoarei competitii”, se specifica in scrisoare, conform comunicatului oficial de pe site-ul FRF.