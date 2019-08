SPECIAL | Spania n-are secrete pentru preparatorul iberic al nationalei Romaniei! Javi Reyes: "Aici e a doua mea casa! M-am cam ingrasat in Romania, mananc bine" :)

Spania n-are secrete pentru Contra. Un spaniol din staff-ul lui stie tot! Romania - Spania va fi la PRO TV, pe 5 septembrie.

Contra lucreaza la nationala cu un spaniol. Javi Reyes e preparatorul fizic pe care Contra l-a adus in Romania in 2017, cand era la Dinamo!

"Aici, colegii de la nationala m-au facut sa ma simt ca in a doua casa. Imi place foarte mult si mancarea romaneasca, mananc ciorba de fasole! Daca am de ales, atunci e ciorba de fasole! Mananc bine, m-am ingrasat de cand am venit", a spus Javi Reyes pentru PRO TV.

Reyes nu va avea mila de nationala Spaniei in meciul care va fi la PRO TV, pe 5 septembrie.

"Personal...ar fi ceva incredibil sa batem Spania! Sa joci la un EURO, sa fii intre elite, e ceva fantastic. Eu cred ca vom ajunge acolo", a mai spus el.

Reyes i-a spus tot lui Contra despre spanioli.



"Imi imaginez ca si ei au avut cateva zile in care nu au dormit, in care ne-au urmarit", a mai spus Javi Reyes.