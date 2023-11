Răzvan Raț, fundașul stânga al naționalei cu peste 100 de selecții între 2002 și 2016, a vorbit la emisiunea Arena SPORT.ro de pe VOYO și Sport.ro despre una dintre marile victorii ale României de după 2000, amicalul 5-1 cu Germania.

Pe 28 aprilie 2004, pe vechiul stadion din Giulești, Răzvan Raț și compania au zdrobit o echipă a Germaniei care îi cuprindea, printre alții, pe Oliver Kahn, Philipp Lahm, Kevin Kuranyi sau Torsten Frings.

Răzvan Raț, marcator în România - Germania 5-1 din 2004

Raț a și înscris atunci un gol, cel de 2-0, după reușita istorică de 1-0 a lui Mihăiță Pleșan.

”Probabil că scorul ăsta (n.r. - România - Germania 5-1) nu o să-l creadă nimeni vreodată, probabil că noi nu o s-o mai batem pe Germania niciodată, fără să jignesc pe nimeni. Și nu vorbesc doar de scor, și 1-0 să câștigăm este foarte greu.

În altă ordine de idei, poți să spui acum că este un meci amical, că pe Germania nu o interesa...

Era un băiat în poartă (n.r. - Oliver Kahn), erau niște băiați în teren, care nu erau deloc dezinteresați.

Este un meci de referință, noi am mai avut și ocazii, s-au așezat toate, eu am înscris un gol din scăriță fără să fiu cel mai tehnic jucător, așa am vrut să dau, nu a fost nimereală” a explicat Răzvan Raț la emisunea Arena SPORT.RO, transmisă de VOYO și Sport.ro.