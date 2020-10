Raspunsul lui Mirel Radoi dupa ce a fost numit lautar: "De unde si pana unde isi permite sa vorbeasca asa?"

Mirel Radoi a fost acuzat de Marcel Puscas in direct la Ora Exacta in Sport ca nu are studiile necesare pentru a ocupa functia de selectioner.

Marcel Puscas l-a atacat in termeni foarte duri pe Mirel Radoi, despre care a spus ca 'nu are BAC-ul, nu a citit doua carti si e un lautar' care canta care munceste dupa ureche.

Selectionerul spune ca nu a fost afectat de criticile primite, insa a fost uimit cum de o persoana care nu il cunoaste personal poate vorbi in asa fel la adresa lui:

"Nu m-a afectat acest derapaj pentru ca nu m-a cunoscut, nu l-am cunoscut. Nu stiu de unde si pana unde isi permite sa vorbeasca dansul astfel despre mine. Daca de la nasul meu am pretentii, de la oameni pe care nu-i cunosc nu am pretentii. Asta cu BAC-ul… nu vreau sa gasesc scuze, dar ii pot spune in felul urmator: In opt ani de zile, sase ani am fost la echipa nationala, deci eu faceam ceva pentru echipa nationala a Romaniei, doi ani am fost accidentat sau am fost la Campionatul European. Asta nu este ca o scuza, dar totusi ca sa vada ca nu am fost la petreceri, ci am fost undeva pentru echipa nationala. Mircea Lucescu spunea ca nici el nu are BAC-ul, dar asta nu l-a oprit cu nimic, pe plan social, sa invete sapte limbi straine. Pe plan sportiv, sa se dezvolte ca si autodidact", a declarat Mirel Radoi, la Pro Sport.

