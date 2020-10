BREAKING NEWS: Stanciu: "Ne-au zis ca dureaza intre 4 si 8 ore, au trecut 24 si n-avem rezultatele COVID!" Se pregateste CEVA in Islanda?! Reactia lui Stanciu

E stare de alerta in lotul Romaniei inaintea meciului cu Islanda de joi seara (21:45, IN DIRECT LA PRO TV).

Desi au fost anuntati ca rezultatele testelor de coronavirus vor veni in cel mult 8 ore, nici acum nationala nu le are pe toate returnate de catre autoritatile islandeze. Nicolae Stanciu recunoaste atat el, cat si colegii sai, se tem de o strategie a nordicilor de a crea presiune suplimentara in lotul Romaniei inaintea partidei.

Cele mai importante declaratii date de Stanciu la conferinta de presa:

"Stim toti jucatorii, pe majoritatea celor din ligile importante ii cunoastem bine. Toata lumea stie ca echipele nordice sunt foarte puternice in dueluri, mai puternice decat noi. Avem planul nostru pentru meci, sper sa castigam.

E pacat ca nu vor fi spectatori, dar asta e situatia, imi pare rau pentru fanii islandezi si pentru fanii romani. Asta e protocolul UEFA, trebuie sa ne obisnuim cu virusul asta.

Ne bucuram ca a fost convocat Camora, e un jucator foarte bun. I-am urat bun venit, sper sa se integreze cat mai repede in echipa. Toti baietii l-au felicitat, incercam sa-l ajutam, e un jucator care ne poate ajuta.

Am pregatit ce puteam sa pregatim si ce vrea Mister, am avut numai ziua de ieri la dispozitie si a fost destul de greu. Am exersat si penalty-urile, suntem pregatiti pentru orice. Trebuie sa ramanem cu atiudinea de la meciul cu Austria. Mai mult nu stiu, nu stiu daca va fi acelasi sistem, daca vor fi aceiasi jucatori. Nu conteaza cine intra, trebuie sa ne gandim ca e ultima noastra sansa de a merge la Euro, trebuie sa o fructificam. Dupa multe vreme, venim cu moral bun la lot. Toata lumea e mobilizata si toti sunt constienti de importanta acestui meci.



Am primit rezultatul testului, e negativ, in rest nu am apucat sa vorbesc cu toti baietii. Nu e treaba echipei nationale de ce nu au venit testele. Autoritatile de aici trebuiau sa ne dea raspunsul tuturor. M-am gandit la o strategie de a pune presiune, nu pot sa mint. Au trecut aproape 24 de ore de cand s-au facut testele, ne-au anuntat ca dureaza 4-8 ore. Conteaza mai putin asta pentru noi, conteaza sa fim negativi si sa ne luam revansa pe teren. N-am idee cati dintre noi au primit testele, nu stiu sa zic cati mai sunt. Mi-e greu sa cred ca vor face ceva"

