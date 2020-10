Am mai intalnit doar de doua ori Islanda. De fiecare data i-am spulberat pe nordici

La ultima si singura vizita la Reykjavik, pentru "Generatia de Aur" inscriau Hagi, Popescu si Petrescu.

In toata istoria echipei nationale, am avut doar doua meciuri impotriva reprezentativei islandeze. "Dubla" din preliminariile Campionatului Mondial din 1998 a fost castigata cu doua rezultate de 4-0. In prima partida, disputata pe 9 octombrie 1996, pe stadionul "Laugardalsvollur" din Reykjavik, au inscris Bergsson (21, autogol), Gica Hagi (61), Gica Popescu (76) si Dan Petrescu (90). La retur, pe 10 septembrie 1997, pe stadionul "Ghencea", au punctat Gica Hagi (7, 90-pen.), Dan Petrescu (39) si Costel Galca (65). La ambele partide, nationala noastra a fost condusa de Anghel Iordanescu.

Romania si-a castigat atunci facil grupa de calificare, din care faceau parte Irlanda, Lituania, Macedonia, Islanda si Liechtenstein, iar la turneul final din Franta am castigat Grupa G, dupa victorii cu Columbia (1-0) si Anglia (2-1) si o remiza cu Tunisia (1-1). Ulterior, "tricolorii" au fost eliminati in optimile de finala de Croatia lui Boban, Suker, Boksici si Prosinecki, ocupanta locului al treilea la finalul competitiei.

Echipa nationala trebuia sa mai joace un amical contra Islandei, in 2013, in cantonamentul de la Marbella, ca un ultim test inainte de partidele cu Ungaria si Olanda, din cadrul preliminariilor pentru CM 2014. FRF a schimbat atunici adversarul si am intalnit Australia.

Echipa Romaniei in 1996: Bogdan Stelea - Dan Petrescu, Anton Dobos, Daniel Prodan, Tibor Selymes - Constantin Galca, Gica Popescu, Gica Hagi (82 Ilie Dumitrescu), Dorinel Munteanu - Viorel Moldovan (82 Ion Vladoiu), Adrian Ilie (75 Iulian Filipescu)

Echipa Romaniei in 1997: Bogdan Stelea - Gheorghe Popescu, Anton Dobos, Daniel Prodan - Dan Petrescu, Constantin Galca, Gheorghe Hagi, Dorinel Munteanu (73 Gabriel Popescu) - Adrian Ilie (65 Constantin Barbu), Gheorghe Craioveanu (46 Tibor Selymes), Ilie Dumitrescu