Lituania - România, meci din preliminariile Campionatului Mondial de fotbal feminin, se joacă vineri de la ora 19:00, pe LFF Stadionas din Vilnius, și este transmis în direct de PRO ARENA și VOYO.

Înaintea ultimelor două jocuri din campania de calificare la Cupa Mondială din 2023 (vineri cu Lituania și marți 6 septembrie cu Italia), tricolorele lui Cristi Dulca se află pe locul 3 în Grupa G, cu 16 puncte acumulate.

Pe locul 2, la 3 puncte distanță (19 în total), se regăsește Elveția, în timp ce primul loc este ocupat de ultima noastră adversară din aceste preliminarii, Italia (21 puncte)!

Formatul calificării la Campionatul Mondial

Câștigătoarele celor 9 grupe de calificare se vor califica direct la turneul final din Australia și Noua Zeelandă. Ocupantele locurilor secunde vor disputa un play-off în octombrie, care va trimite încă două echipe la Mondial și o alta la barajul cu o națională dintr-o altă confederație.

Cele 3 echipe de pe locurile secunde cu cel mai bun punctaj merg direct în runda a II-a a play-off-ului. Celelalte 6 echipe ocupante ale locurilor secunde vor disputa un meci de baraj într-o singură manșă. Câștigătoarele primei runde vor întâlni, în urma unei tragere la sorți, echipele calificate direct în faza a doua.

Cele 3 învingătoare ale rundei a II-a vor fi clasate în funcție de rezultatul obținut în această fază cumulat cu parcursul din grupele preliminare (eliminând partida cu echipa de pe locul 6). Cele mai bune două vor merge la Cupa Mondială, în timp ce a treia echipă va participa la un baraj cu o națională dintr-o altă confederație, a explicat FRF pe site-ul oficial.

Lotul naționalei feminine a României

PORTARI: Andreea Părăluță (Levante UD/Spania), Camelia Ceasar (AS Roma/Italia), Lavinia Boandă (IBV Football Club / Islanda);

FUNDAȘI: Olivia Oprea (Alhama CF/Spania), Maria Ficzay (Fortuna Hjorring/Danemarca), Alexandra Tunoaia (Chievo Verona Women/Italia), Erika Gered (Diosgyori VTK/Ungaria), Claudia Bistrian (FF La Solana/Spania), Brigitta Goder (Haladás-Viktoria FC/Ungaria), Bianca Sandu (FC Carmen București), Teodora Meluță (Politehnica Timișoara);

MIJLOCAȘI: Ioana Bortan (AS FC Universitatea Cluj), Mihaela Ciolacu (AS FC Universitatea Cluj), Ștefania Vătafu (RSC Anderlecht/Belgia), Andrea Herczeg (ETO Győr/Ungaria) - indisponibilă, Beata Ambrus (Vorskla-Kharkiv-2/Ucraina), Ana Vlădulescu (Haladás-Viktoria FC/Ungaria), Ioana Bălăceanu (AS FC Universitatea Cluj);

ATACANȚI: Laura Rus (Lokomotiv Stara Zagora/Bulgaria), Florentina Olar (Fortuna Hjorring/Danemarca), Mara Bâtea (AS FC Universitatea Cluj), Cristina Carp (BSC Young Boys/Elveția), Carmen Marcu (AS FC Universitatea Cluj), Bianca Ienovan (Politehnica Timișoara).

