Ramane Romania fara selectioner? Mirel Radoi, dorit de arabii unde a facut istorie dupa ce a plecat de la Steaua

Rezultatele negative au pus sub semnul intrebarii pozitia lui Radoi de la nationala Romaniei.

Dupa ce s-a despartit de Razvan Lucesceu, Al Hilal l-a adus la echipa pe Rogerio Micale, insa presa din Arabia Saudita spune ca acesta nu va continua la club si din vara. Conform Kora, conducerea lui Al Hilal are deja un nume in minte si este vorba despre nimeni altul decat Mirel Radoi, selectionerul nationalei de fotbal a Romaniei.

Mirel Radoi nu ar fi singura varianta pentru Al Hilal, insa conducerea clubului il respecta foarte mult pe tehnicianul roman dupa colaborarea pe care au avut-o in timpul in care Radoi era inca in activitate si spera ca acesta va dori sa se afilieze din nou cu gruparea araba, dupa criticile primite in urma evolutiei slabe a echipei Romaniei din preliminariile pentru Cupa Mondiala. Radoi a jucat in trecut pentru Al-Hilal, unde a ajuns in urma unui transfer de la FCSB.

Fostul fundas a activat timp de doua sezoane pentru Al-Hilal, din 2009 pana in 2011. Alaturi de formatia araba, Radoi a cucerit de doua ori titlul si o data Cupa Arabiei.