INCREDIBIL! Ungaria vrea sa-l FURE pe Adi Rus! I s-a spus sa refuze Romania, apoi TRIMIS la echipa a doua! Anuntul lui Contra

Maghiarii fac tot posibilul pentru a-l avea pe Adrian Rus in nationala lor.

Transferat in aceasta vara la MOL Vidi, fundasul central a fost dorit in nationala mare a Ungariei. Contra il are si el in planurile sale. L-a inclus in lotul preliminar pentru dubla cu Spania si Malta.

Lui Rus i s-a transmis ca ar fi bine sa refuze Romania. Dupa ce jucatorul a transmis ca isi doreste sa joace pentru tricolori, maghiarii de la echipa de club l-au trimis la echipa a doua. Contra nu e descurajat. Spune ca il va chema pe Rus la nationala indiferent de strategiile aplicate de maghiari.



"Rus a jucat doua meciuri titular, cand a primit convocarea a fost trimis la echipa a doua. E o situatie mai delicata, el e curtat si de nationala Ungariei. Am vorbit cu el. E linistit, a avut o discutie acolo, s-a pus presiune pe el inainte sa trimit eu convocarea. I-au zis: noi avem nevoie de tine, bla, bla, bla. Baiatul le-a transmis ca vrea sa ramana cu nationala Romaniei, ca a trait niste momente la nationala U21, i-a cantat imnul. Din momentul in care i-am dat convocarea, clubul a avut reactia pe care a avut-o si l-a trimis la echipa a doua. Are meciuri in picioare. Il chem, mi-a placut foarte mult. Are niste calitati foarte bune", a spus Contra la Digisport.

Rus a jucat in ultimul an la Sepsi. Fundasul de 23 de ani a crescut in Ungaria, unde a trecut pe la 3 cluburi inainte sa fie imprumutat de Academia Puskas la Sepsi. In aceasta vara, MOL Vidi l-a cumparat de la Puskas cu 700 000 de euro.