"Imi reprosez echipa de start. Daca e nevoie de un vinovat, eu sunt!" Radoi, discurs dur dupa meci! Cu ce replici i-a lasat masca pe islandezi

Jurnalistii islandezi prezenti la conferinta de dupa meciul Romaniei de la Reykjavik au incercat sa-l provoace pe Radoi.

Selectionerul Romaniei nu s-a plans insa nici de arbitraj, nici de gazon. A luat toata responsabilitatea ratarii calificarii pe propriii umeri. Radoi a vorbit la conferinta de dupa drama din Islanda despre alegerile sale tactice, schimbarile facute la pauza sau despre pasul gresit la offside facut de Mario Camora la golul de 2-0 al Islandei.

Cele mai importante declaratii date de Radoi:



"Nu am reusit in prima faza ce am discutat, sa gasim spatiu intre linii. Stiam ca Islanda e foarte bine organizata defensiv, stiam ca au un 4-4-2 destul de comptact, nu am avut mobilitate intre jucatori si nu am gasit spatiile intre linii. Foarte putine verticalizari. Am facut greseli cand am dus mingea foarte lent. Din 7 mingi pierdute in prima repriza de noi in propria jumatate, 4 au fost contraatacuri ale Islandei.

La penalty-ul care s-a dat, am vazut ca a fost lovit cu cotul Burca. La hent, nu am vazut foarte bine ce s-a intamplat. Sincer, nu as vrea sa discut de arbitraj. Ma preocupa ce am facut in prima repriza. In repriza a doua am reusit sa avem o dinamica si o mobilitate bune. Prefer sa nu discut de arbitraj avand in vedere cum am jucat noi.

Terenul a fost in conditii bune, ne-am antrenat aseara pe el. Nu a influentat rezultatul. Rezultatul e corect, nici nu meritam dupa cum am jucat in primele 45 de minute sa mergem in finala playoff-ului.

La faza de la golul 2 am iesit foarte bine cu cei doi fundasi centrali, Manea si Mario au ramas prea jos si au anulat pozitia de offside. Nu putem vorbi de o greseala a unui compartiment. Nu am iesit in intampinarea lor si puteam s-o facem mai devreme. Poate si presiunea meciului a contat, nu suntem obisnuiti cu astfel de meciuri, poate asta e unul dintre motivele pentru care am aratat asa.

Cei din atac nu au adus ceea ce ne doream cu totii. Nu e vorba ca sunt dezamagit, e un cuvant dur. Erau pozitionati intre linii si se automarcau. Trebuia sa schimbam ceva la pauza.

Imi reprosez felul in care am facut echipa de start. In repriza a doua am jucat mult mai bine. Imi reprosez ratarea calificarii. Daca trebuie un vinovat, sunt eu. Daca trebuie mai multi, sunt eu si staff-ul. Nu am reusit sa capacitez echipa, jucatorii nu au nicio vina.

Nu cred ca daca trageam la poarta mai des am fi reusit automat sa si castigam. Nu stiu daca in momentul de fata putem sa vorbim, dupa o calificare ratata, ca nu am reusit sa tragem. E rusinos ca nu ne-am calificat, nu ca nu am tras la poarta. Nu ne garanta nimeni calificarea daca trageam pe poarta. Ca sa poti sa tragi la poarta, trebuie sa te eliberezi de adversar. Stiam ce ne va oferi adversarul in seara asta si cu toate astea n-am reusit sa-l depasim.

