EXCLUSIV | Radoi, DISTRUS dupa ratarea calificarii! Discurs impresionant: "Penalty la Iancu? Nu stiu, am jucat prea putin fotbal ca sa castigam!" Explicatii complete

Mirel Radoi isi asuma responsabilitatea infrangerii din Islanda si refuza sa comenteze eventualele erori de arbitraj care au dus la infrangerea de la Reykjavik.

Radoi spune ca nationala a jucat total diferit fata de cum si-ar fi dorit si ca Romania 'a jucat mult prea putin fotbal pentru a spera la finala playoff-ului Euro.

"La cum am jucat in prima repriza, putem spune ca nu meritam sa mergem mai departe, sa ne calificam. Am inceput previzibil, lent. Stiam ca sunt puternici, ca incearca sa speculeze greselile noastre. Nu am scapat de ce mi-a fost frica, am luat gol in primele 15-20 de minute. In partea a doua am schimbat ceva, dar chiar si asa e prea putin pentru o echipa care vrea sa joace finala playoff-ului.

Am avut probleme de lot, dar sunt posibile, cei care au intrat trebuiau sa se ridice la nivelul meciului. La pauza, era clar ca trebuia sa aducem un plus. Am pregatit sa intram foarte mult intre linii, dar jucatorii erau in pozitiile in care ar fi trebuit sa ajunga si practic se automarcau. De aceea am schimbat 3 oameni in repriza a doua chiar din start.

Ca organizare defensiva, Islanda e una dintre cele mai puternice echipe nordice, stiam asta. Foarte putine demarcari in profunzime pentru noi. Emotiile si presiunea jocului sunt si ele de luat in calcul, ca sa le caut si scuze jucatorilor. Asta pentru ca la antrenament au facut lucrurile foarte bine.



Daca e cineva vinovat, acela sunt eu si stafful meu. Nu stiu daca a fost penalty la Iancu, la Burca am vazut foarte clar cotul. Oricum, am jucat prea putin fotbal din ce ne-am dorit ca sa putem avea sperante sa mergem in finala", a spus Radoi pentru PRO TV.

Tweet Romania Mirel Radoi Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!