EROII lui Radoi, pregatiti de o nebunie ca a Generatiei de Aur daca iau aurul la Tokyo! Capitanul Radu a dat tonul: ce pariu a pus

"Ne tundem toti la chelie" - spune Ivan, incantat de ideea capitanului Radu. Trebuie ca nationala lui Radoi sa ia aurul la Tokyo.

Capitanul Radu a venit cu ideea dupa Europeanul de vis.



"O sa fac la fel ca Tadu, o sa facem toata echipa la fel! In '98 s-au vopsit blonzi, noi ne tundem zero toti", a declarat Ivan.



Dupa un an la Rapid Viena, Ivan s-a intors in Rusia, la Krasnodar: "Momentan nu am nimic, am contract cu Krasnodar si sper sa fac la ei cat mai bine si sa joc acolo".