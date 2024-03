Emoții pentru națională! De ce a fost înlocuit Radu Drăgușin la pauza meciului Columbia - România 3-2

Columbienii au controlat jocul pe toată durata partidei, iar, la pauză, ”Tricolorii” au intrat la vestiare cu un dezavantaj de două goluri, după reușitele semnate de Cordoba (minutul 6) și Arias (minutul 36). Asprilla a majorat diferența în minutul 80, însă Florin Tănase și Ianis Hagi au spălat rușinea României prin golurile marcate în minutele 84 și 90+4.

Florin Manea: ”Drăgușin a simțit ceva la picior, de aia a ieșit!”

În meciul disputat pe Civitas Metropolitano, apărarea României a fost în multe momente deficitară și nici măcar Radu Drăgușin, fotbalistul devenit un om de bază pentru naționala condusă de Edi Iordănescu nu s-a făcut remarcat.

Mai mult, fundașul lui Tottenham a fost înlocuit la pauză cu Ionuț Nedelcearu, lucru ce a ridicat multe semne de întrebare, dar Florin Manea ”a făcut lumină” în ceea ce privește decizia lui Edi Iordănescu.

Agentul care l-a transferat pe Drăgușin de la Genoa la Tottenham a transmis că fotbalistul a acuzat dureri musculare la pauză, iar selecționerul României nu a vrut să riște nimic, motiv pentru care a hotărât să îl scoată de pe teren.

”A simțit ceva la picior, de aia a ieșit. A simțit o înțepătură la mușchi și a preferat să spună, să iasă… Dar nu mi s-a părut că a greșit la niciun gol. Probabil și pe fondul de oboseală, plus ce a simțit acolo…

Știi cum e, a jucat tot meciul cu Irlanda de Nord, e și presiunea asta mare care apasă pe el, dar nu mi s-a părut… Da, nu a făcut un meci wow, dar nu cred că el e vinovatul principal.

Ca fundaș central ce trebuie să faci? Să te asiguri că omul tău nu dă gol. Nu pot să zic că a greșit la pase, dar da, a fost mai discret. Probabil și faptul că a simțit acea înțepătură pe mușchi a contat și nu a vrut să forțeze. De aia i-a și spus lui Edi la pauză și l-a schimbat”, a spus Florin Manea, conform Fanatik.

Ce a spus Edi Iordănescu după Columbia – România 3-2

"Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun.

Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea.

Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util", a declarat Edward Iordănescu, după meciul amical jucat marți seară la Madrid.