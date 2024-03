Selecționerul a spus răspicat la finele partidei de la Madrid că ar fi vrut de la jucătorii naționalei un plus de încredere. Iordănescu a comunicat subtil că nu a fost mulțumit de felul în care elevii săi au intrat în prima repriză, când au fost dominați cu autoritate de Luis Diaz și colegii săi. Aproape la fiecare fază când tricolorii pierdeau mingeau, Columbia își crea faze importante de poartă, iar defensiva formată din Rațiu, Drăgușin, Burcă și Opruț și-a arătat fragilitatea mai mereu.

În a doua repriză jocul s-a schimbat în bine pentru România.

"Am tratat meciul ca un test pentru că am schimbat mult echipa, am dat minute pentru că am vrut să vedem mai mulţi jucători şi să experimentăm nişte lucruri. Ne-am asumat. Mă bucur totuşi că echipa nu a cedat şi ca de fiecare dată nu a renunţat şi a dat tot ce a avut mai bun.

Ar fi trebuit să avem mai multă încredere, mai mult curaj, în special în prima repriză. Pentru că atunci când primeşti gol în minutul 5 te scutură un pic din punct de vedere emoţional. Îmi doresc mai multă claritate, mai multă mişcare, mai multă siguranţă la pase. Să ţinem mai mult de minge, fiecare să îşi asume că nu pierde mingea.

Pentru că adversarul de azi a reacţionat foarte bine atunci când noi am pierdut acele mingi. În repriza a doua a fost însă altceva, cei de pe bancă au intrat cu încredere, au marcat şi au mai avut ocazii. Dacă apelăm la statistică, noi cu Columbia am finalizat de 4 ori pe spaţiul porţii, în timp ce Brazilia, Germania şi Spania au şutat de maximum 3 ori. Nu e întâmplare, dar e un test util", a declarat Edward Iordănescu, după meciul amical jucat marți seară la Madrid.

Columbia - România 3-2

COLUMBIA: C. Vargas - D. Munoz (S. Arias 46), Cuesta, Lucumi, Mojica - Lerma, Rios - J. Arias (Carrascal 67), J. Rodriguez (J. Quintero 73), L. Diaz (Borre 66) - J. Cordoba (Y. Asprilla). SELECŢIONER: Nestor Lorenzoâ

ROMÂNIA: H. Moldovan - Raţiu, Drăguşin (Nedelcearu 46), Burcă, Opruţ (Sorescu 87) - R. Marin (Fl. Tănase 77), M. Marin, Stanciu (D. Man 77) - Moruţan, Alibec (Drăguş 56), Mihăilă (I. Hagi 56). SELECŢIONER: Edi Iordănescu

Cartonaşe galbene: J. Cordoba 74, Lerma 85 / R. Marin 10, M. Marin 78