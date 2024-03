După 1-1 pe Arena Națională cu modesta Irlanda de Nord, naționala României a fost condusă cu 3-0 de Columbia pe Civitas Metropolitano din Madrid, dar a revenit în ultimele minute prin golurile lui Ianis Hagi (84) și Florin Tănase (90+4) și a pierdut în cele din urmă cu 2-3.

Selecționerul Edward Iordănescu a fost instalat în funcție în ianuarie 2022 și, poate cu excepția fostei adversare din preliminarii Elveția, nu a avut până la Columbia un adversar de talie mondială.

Chiar și așa însă, pe ”Civitas Metropolitano” din Madrid nu a fost prima dată când România lui Iordănescu junior a încasat trei goluri.

Pe 14 iunie 2022, în Liga Națiunilor, într-un meci jucat pe Giulești, naționala a fost dezmembrată de Muntenegru, mai exact de hat-trick-ul mustăciosului Stefan Mugosa (42, 56 și 63), iar la sfârșitul campaniei România a retrogradat din Liga B în Liga C a competiției.

Rezultatele României cu Edward Iordănescu selecționer

2022

România - Grecia 0-1 (amical)

Israel - România 2-2 (amical)

Muntenegru - România 2-0 (Liga Națiunilor)

Bosnia - România 1-0 (Liga Națiunilor)

România - Finlanda 1-0 (Liga Națiunilor)

România - Muntenegru 0-3 (Liga Națiunilor)

Finlanda - România 1-1 (Liga Națiunilor)

România - Bosnia 4-1 (Liga Națiunilor)

România - Slovenia 1-2 (amical)

Moldova - România 0-5 (amical)

2023

Andorra - România 0-2 (preliminarii CE)

România - Belarus 2-1 (preliminarii CE)

Kosovo - România 0-0 (preliminarii CE)

Elveția - România 2-2 (preliminarii CE)

România - Israel 1-1 (preliminarii CE)

România - Kosovo 2-0 (preliminarii CE)

Belarus - România 0-0 (preliminarii CE)

România - Andorra 4-0 (preliminarii CE)

Israel - România 1-2 (preliminarii CE)

România - Elveția 1-0 (preliminarii CE)

2024

România - Irlanda de Nord 1-1 (amical)

Columbia - România 3-2 (amical)

Ce a spus Edward Iordănescu după eșecul cu Columbia

"În următoarea perioadă marea provocare pentru băieţi, cei care au probleme la club, este să se impună.

Nu poţi să ţii nivelul la astfel de jocuri dacă nu poţi să alergi, nu poţi să câştigi dueluri. Cu mici excepţii, iar Ianis Hagi a fost o excepţie azi. El a intrat foarte bine meciul trecut şi a intrat excelent acum. A adus personalitate în joc şi a şi marcat.

Am stat azi-noapte până târziu cu staff-ul şi ne-am gândit, pentru că doream să începem cu el. Dar ne-am gândit la ce riscuri sunt, a jucat acum 4 zile 20 de minute, iar în campionat în ultima perioadă doar câte 3-4 minute sau nu a jucat. L-am folosit la Bucureşti, iar acum dacă îl băgam de la început nu ştiam cum reacţionează, aşa că am preferat să îi dăm minute în repriza a doua şi până la urmă a intrat bine. Dar e altceva când joacă.

Pe Man l-aş fi folosit din primul minut, dar am vrut să îi dăm minute şi lui Moruţan, aşa cum am vrut să îl vedem şi pe Nedelcearu, şi pe Opruţ. Horaţiu Moldovan la fel a dat tot ce are mai bun azi, dar trebuie să meargă la club şi să se lupte, să se impună.

Avem încă prea puţini jucători la un nivel foarte bun. Nu mă bucură că unii au mers la mai bine dar joacă mai puţin. De Radu Drăguşin avem nevoie să se impună şi să devină o certitudine. Pe el l-am schimbat pentru că la pauză s-a simţit puţin încărcat, aşa e când nu joci, organismul reacţionează. De aceea spun că au nevoie de minute şi când au minute atunci vom avea o altă perspectivă.

Şi eu vă asigur că naţionala României este în creştere şi poate să facă o figură chiar frumoasă la European", a explicat Iordănescu după 2-3 cu naționala Columbiei, citat de Agerpres.

COLUMBIA – ROMÂNIA 3-2 (Cordoba 6, J. Arias 36, Asprilla 80 / Hagi 84, Fl. Tănase 90+4)

COLUMBIA: 12. Vargas – 21. Munoz (4. S. Arias, 45), 2. Cuesta, 3. Lucumi, 17. Mojica – 6. Rios, 16. Lerma – 11. J. Arias (8. Carrascal, 67), 10. J. Rodriguez-cpt. (20. Quintero, 73), 7. Luis Dias (19. Borre, 67) – 9. Cordoba (23. Asprilla, 73).

Selecționer: Nestor Lorenzo

Rezerve: 1. Ospina, 22. Montero – 5. Castano, 13. Cabal, 14. Gomez, 15. Mosquera, 18. Cassierra, 24. Fuentes, 25. Portilla, 26. Puerta

ROMÂNIA: 12. Moldovan – 2. Rațiu, 3. Drăgușin (5. Nedelcearu, 46), 15. Burcă, 11. Opruț (23. Sorescu, 87) – 10. Stanciu-cpt. (20. Man, 78), 6. M. Marin, 18. R. Marin (27. Fl. Tănase, 77) – 21. Moruțan, 7. Alibec (19. Drăguș, 57), 13. Mihăilă (14. Hagi, 56).

Selecționer: Edward Iordănescu

Rezerve: 1. Niță, 16. Aioani – 4. Manea, 8. Cicâldău, 9. Pușcaș, 22. Racovițan, 24. Olaru, 25. Fl. Coman, 26. Șut