Golgheter român în Italia! A marcat de trei ori cu Sassuolo și se bate la campionat

Golgheter român în Italia! A marcat de trei ori cu Sassuolo și se bate la campionat Stranieri
SPORT.RO
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Avem un atacant român de mare potențial la Sampdoria!

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stefan nastacSampdoriaFC BacauSassuolo
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Ștefan Năstac, atacant român în vârstă de 16 ani, a reușit un hat-trick în victoria obținută de Sampdoria U17 în fața lui Sassuolo, scor 4-0, în etapa a cincea din Campionatul Național Under 17 al Italiei.

Internaționalul român a ajuns la clubul din Genova la începutul acestui an, după transferul de la FC Bacău, prezentat de Sport.ro aici. Năstac începuse bine și noul sezon, cu un gol în victoria cu 4-1 obținută în deplasare cu Torino, iar acum și-a trecut în cont alte trei reușite.

Al patrulea gol al Sampdoriei a fost marcat tot de un român. David Amarandei, în vârstă de 16 ani, transferat în această vară de la CSM Vaslui, a completat succesul echipei din Genova.

Ștefan Năstac este golgheterul Sampdoriei U17

Cu cele trei goluri marcate împotriva lui Sassuolo, Năstac a ajuns la patru reușite în acest sezon și este golgheterul echipei U17 a Sampdoriei.

Formația genoveză ocupă locul al cincilea în clasament, cu nouă puncte, după primele cinci etape. În sezonul trecut, Sampdoria U17 a încheiat competiția tot pe poziția a cincea, cu 41 de puncte.

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