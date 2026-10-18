Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu

Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu Stranieri
Ionut Stoica
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Avem un atacant român de mare potențial la Sampdoria!

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Din articol

Ștefan Năstac, atacant român în vârstă de 16 ani, continuă seria golurilor la Sampdoria U17. Internaționalul român a înscris din nou în victoria echipei sale cu Cremonese, scor 4-2, în etapa a șasea a campionatului de juniori din Italia.

Năstac a marcat și în etapa precedentă, când Sampdoria U17 a învins-o pe Sassuolo cu 4-0. Atunci, atacantul român a reușit un hat-trick și a contribuit decisiv la succesul formației din Genova. VEZI AICI

Ștefan Năstac, golgheterul echipei U17

În duelul cu Cremonese, Sampdoria a obținut a patra victorie în primele cinci meciuri ale sezonului. Pe lângă reușita lui Năstac, pe lista marcatorilor s-a aflat și David Amarandei, un alt român de 16 ani, transferat în această vară de la CSM Vaslui.

Năstac a ajuns la Sampdoria la începutul acestui an, după transferul de la FC Bacău, anunțat de Sport.ro aici. Atacantul a început bine actuala stagiune, cu un gol la debut, în victoria cu 4-1 din deplasare cu Torino, iar apoi a înscris de patru ori în ultimele două partide.

  • Cu cinci goluri în acest sezon, românul este golgheterul echipei Sampdoria U17.

Formația din Genova ocupă locul al treilea în clasament, cu 12 puncte, după primele cinci etape. În sezonul trecut, Sampdoria U17 a încheiat campionatul pe poziția a cincea, cu 41 de puncte.

  • În etapa următoare, Sampdoria va juca împotriva celor de la Bologna, pe 25 octombrie.
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