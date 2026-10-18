Gol după gol pentru atacantul român de la Sampdoria! A marcat din nou și se bate la titlu

Ștefan Năstac, atacant român în vârstă de 16 ani, continuă seria golurilor la Sampdoria U17. Internaționalul român a înscris din nou în victoria echipei sale cu Cremonese, scor 4-2, în etapa a șasea a campionatului de juniori din Italia.

Năstac a marcat și în etapa precedentă, când Sampdoria U17 a învins-o pe Sassuolo cu 4-0. Atunci, atacantul român a reușit un hat-trick și a contribuit decisiv la succesul formației din Genova. VEZI AICI

Ștefan Năstac, golgheterul echipei U17

În duelul cu Cremonese, Sampdoria a obținut a patra victorie în primele cinci meciuri ale sezonului. Pe lângă reușita lui Năstac, pe lista marcatorilor s-a aflat și David Amarandei, un alt român de 16 ani, transferat în această vară de la CSM Vaslui.