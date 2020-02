Coronavirusul BLOCHEAZA nationala! Planurile lui Radoi au fost date peste cap

Mirel Radoi ar putea avea probleme la nationala din cauza coronavirusului.

Secundul lui Mirel Radoi la echipa nationala a Romaniei, Nicolae Dica, a vorbit la Telekom Sport despre cum coronavirusul ar putea afecta planurile selectionerului. Dica a vorbit si despre posibilele reveniri ale lui Sapunaru si Stancu la echipa, dar si despre jucatorii tineri de la nationala.

"Noi ii avem in vizor si pe cei care nu isi doresc sa vina la echipa nationala, cum este cazul lui Sapunaru. In functie de evolutiile lor se va discuta cu ei. Si Stancu este in aceeasi situatie. Evolutiile lui sunt foarte bune, chiar daca a avut o perioada in care a fost accidentat. A revenit si a reusit sa marcheze etapa trecuta.

Important este atat pentru Ianis, cat si pentru ceilalti din strainatate sa joace. Este important ca si-a gasit echipa importanta unde joaca, a avut evolutii bune, asta este bine pentru el, dar si pentru noi.

Tudor Baluta a jucat primele etape titular, apoi pe banca. Razvan nu a prins nici lotul in Europa, iar in campionat e doar rezerva. Este o problema la ei, pentru ca nu joaca. Noi speram ca majoritatea sa joace in aceasta luna, cum s-a intamplat si cu Ianis.



Chiriches intrase in pregatire cu echipa in urma cu o saptamana. Urma ca Mirel sa se duca in Italia sa il vada, insa a aparut problema cu coronavirusul", a declarat Nicolae Dica la Telekom Sport.