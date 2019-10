Cine este Vasile Mogos? Jucatorul a plecat in Italia la 6 ani, a lucrat ca ospatar si a fost condamnat la 2 ani de inchisoare

Vasile Mogos se afla de mai mult timp in vederile selectionerului.

Vasile Mogos (26 de ani) este fundasul lui Cremonese in Serie B, Italia. Mogos are in acest sezon sase prezente in tricoul lui Cremonese si a reusit sa marcheze doua goluri. A mai jucat in Italia la Asti, Real Vicenza, Delta Porto Tolle, Lumezzane, Teramo, Reggiana si Ascoli. Mogos evolueaza pe postul de fundas dreapta si a fost de mai multe ori pe lista preliminara a convocatilor, insa de data asta a prins lotul final pentru meciurile cu Insulele Feroe si Norvegia din 12, respectiv 15 octombrie.

Mogos a ajuns in Italia la 6 ani, impreuna cu familia lui si a fost nevoit sa munceasca in timp ce se pregatea si pentru viata de fotbalist pentru a-si castiga traiul:

"Jucam, dar si munceam. Lucram in vie si am fost si ospatar. Nu mi-e rusine de munca", spunea Mogos.

Contra spunea despre Mogos intr-un interviu: "E puternic! E si foarte inalt! Foarte puternic in duelurile 1 la 1. Nu e foarte ofensiv. Trebuie urmarit in continuare. Sa vedem in functie de ce necesitati avem, daca va fi o solutie pentru echipa nationala."

Vasile Mogos, condamnat in Italia

Fotbalistul a fost implicat si intr-un incident neplacut in vremea cand juca la Reggiana. Alaturi de mai multi colegi, Federico Angiulli, Simone Calvano, Otin Lafuente si Jacupo Manconi, acestia au fost implicati intr-o bataie la finalul anului 2016 intr-un club de noapte. Toti jucatorii au fost condamnati la doi ani de inchisoare cu suspendare si au fost pusi sub subraveghere timp de doi ani.

Meciurile Romaniei cu Insulele Feroe si Norvegia vor fi pe 12 si 15 octombrie, in direct la PRO TV.