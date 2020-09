"Am vrut si eu sa inscriu, sa prind incredere!" Reactia lui Costache dupa ce 'i-a furat' mingea lui Man la penalty! Mesajul pentru Dan Petrescu

Nationala de tineret s-a impus si in Malta, cu 3-0, dupa victoria la scor categoric din Finlanda, 3-1.

Mutu a debutat cu dreptul pe banca nationalei de tineret, acolo unde a invins in ambele meciuri, iar jucatorii sai au inscris cate 3 goluri in poarta adversarilor.

Valentin Costache a fost unul dintre cei mai activi jucatori de pe teren, insa a reusit sa inscrie doar din penalty-ul obtinut de Mihaila, dupa ce l-a rugat pe Dennis Man sa il lase sa execute. Atacantul CFR-ului a explicat de ce a vrut sa bata el.

"Toti am fost foarte montati, concentrati, Mister ne-a spus inainte sa nu luam meciul la misto, cum s-ar zice si am respectat ce ne-a transmis in urma cu o zi. Nu a fost un meci usor, chiar daca s-a terminat 3-0, o echipa iritanta, sa zic asa, ne bucuram ca am luat cele 3 puncte.

Ma simt bine, foarte puternic, am multa incredere in mine si incerc sa imi fac treaba cat mai bine.

Pentru ca Dennis a marcat, am zis ca nu am marcat si eu aici, in calificari, si am vrut si eu sa inscriu, sa prind mai multa incredere, pentru moralul meu. Apropo de asta, ii dedic golul prietenei mele, e ziua ei, poarta numele Maria.

Mi se zburleste si pielea pe mine, cand vin aici, e clar ca nationala nu se refuza niciodata, e ceva prin care poti face toata tara mandra", a spus Costache la PRO X.

Costache nu a fost in lot la meciul lui CFR Cluj cu Dinamo Zagreb, pierdut de ardeleni la loviturile de la 11 metri, dupa ce mai multi jucatori din echipa lui Petrescu au refuzat sa bata. Intrebat daca ar fi refuzat si el, atacantul a raspuns vehement: "Daca ma punea sa bat, eu nu aveam nicio ezitare, incercam sa bat tot asa, ca acum".