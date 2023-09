Partida de pe teren propriu a avut o semnificație aparte pentru Dominik Szoboszlai, mijlocașul de 22 de ani reușind să marcheze primul gol pentru cormorani.

Fotbalistul ungar, transferat în această vară pe Anfield, a deschis scorul în minutul 3 cu un voleu spectaculos, în urma unui corner executat de Alexander-Arnold.

20:30 | Sorana Cîrstea - Belinda Bencic, duel pentru un loc în sferturile US Open 2023

"Finalizare briliantă, superb voleu", a comentat Leon Osman, fost mijlocaș la Everton, pentru BBC Radio 5 Live.

Dominik Szoboszlai este cel mai bine cotat jucător maghiar. Mijlocașul a jucat la RB Leipzig din ianuarie 2021, când a fost cumpărat de la Salzburg pentru 22 de milioane de euro. În ultimul sezon, maghiarul a marcat 10 goluri și a oferit 13 pase decisive în cele 46 de meciuri disptuate pentru clubul din Bundesliga.

Mijlocașul ofensiv a devenit al treilea cel mai scump transfer din istoria lui Liverpool, după Virgil van Dijk (84,6 milioane de euro) și Darwin Nunez (80 de milioane de euro), fiind cumpărat cu 70 milioane de euro. Internaționalul maghiar Dominik Szoboszlai depășește nume precum Alisson (62,5), Naby Keita (60) sau Luis Diaz (47).

DOMINIK SZOBOSZLAI WITH A GOLAZO FOR THE EARLY OPENER!!!pic.twitter.com/Y8JQPyB4kO