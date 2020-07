BREAKING NEWS: UEFA a anuntat cum continua Champions League si Europa League! Ce se intampla cu meciurile din sferturi

UEFA a luat mai multe decizii in ceea ce priveste meciurile ramase de disputat din acest sezon.

Comitetul executiv al forului continental a stabilit, printre altele, unde se vor juca meciurile din Champions League si Europa League.

Astfel, pentru a respecta principiul corectitudinii sportive si tinand cont de conditiile actuale, echipele care trebuiau sa joace acasa returul din 16-imile Europa League, respectiv din optimile Champions League, vor juca pe teren propriu, iar echipele oaspete vor putea face deplasarea fara restrictii.

In plus, duelurile Inter - Getafe si Sevilla - AS Roma se vor decide intr-o singura mansa, meciurile urmand a avea loc in Germania.

De asemenea, oficialii UEFA au stabilit ca toate meciurile se vor juca fara spectatori, forul luand in considerare protectia sanatatii tuturor celor implicati in meciuri si a publicului, dar si asigurarea unei corectitudini sportive - avand in vedere ca unele tari nu permit prezenta suporterilor pe stadion.

Acest lucru va fi valabil si pentru Final 8-ul Ligii Campionilor, care se va desfasura in Portugalia, si pentru Final 8-ul Europa League, gazduit de Germania, turnee care vor avea loc in luna august.

Reprezentantii UEFA au punctat faptul ca vor continua sa monitorizeze ceea ce se intampla pe continent si ca isi rezerva dreptul de a aduce modificari acestui program in functie de cum va evolua pandemia.

In alta ordine de idei, Comitetul executiv al UEFA a decis ca din sezonul 2020/21 sa fie introdus arbitrajul video (VAR) in Europa League de la faza grupelor.