Pep Guardiola anunță după remiza cu Inter: ”Înainte mă criticați! E o nouă versiune a lui Pep!”

Pep Guardiola: ”Am jucat mult mai bine decât în finala din 2023!”

Pep Guardiola a mărturisit că este mulțumit de felul în care s-a prezentat echipa sa împotriva lui Inter și a transmis chiar că este de părere că Manchester City a avut o prestație mai bună decât în finala Champions Legue din 2023.

”Am întâlnit o echipă de top, campioana Italiei. Inter este o echipă grozavă, au jucători puternici chiar din linia de fund, ca Sommer sau Bastoni. Sunt satisfăcut cu jocul nostru. Sunt specialiști pe faza defensivă, nu te poți aștepta să îți creezi prea multe ocazii de gol, dar noi le-am avut. Am jucat mult mai bine decât în finala din 2023. Ne-ar fi plăcut să câștigăm, dar este în regulă”, a spus Pep Guardiola la conferința de presă.

Pep Guardiola: ”Vom afla mai multe mâine despre situația lui De Bruyne!”

Guardiola a fost criticat de multe ori pentru faptul că nu apelează la prea multe schimbări în timpul meciurilor, însă la partida cu Inter, antrenorul catalan a efectuat trei schimbări. Guardiola a vorbit și despre acest aspect la conferința de presă: ”Este o nouă versiune a lui Pep, înainte mă criticați că nu făceam prea multe schimbări. Azi aveam nevoie de un jucător pe o poziție diferită”.

Kevin De Bruyne a ieșit accidentat la pauză, după o ciocnire cu Yan Sommer petrecută pe finlul primei reprize. Întrebat care este situația mijlocașului belgian, Guardiola a mărturisit că nu are încă detalii, însă se așteaptă ca situația să se clarifice în cursul zilei de joi.

”Nu știu încă, cred că vom afla mai multe mâine”, a adăugat tehnicianul.