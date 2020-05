Cea mai sexy jurnalista a comis o gafa MONUMENTALA in direct! Ce a putut sa scoata pe gura

Prezentatoarea de televiziune Bianca Guaccero (39 de ani) a intrat in istoria gafelor comise in direct la TV, italianca facandu-se de rasul lumii cu o scapare cu tenta sexuala care a devenit imediat virala.

Totul s-a intamplat pe parcursul emisiunii ”Detto Fatto”, moderata de simpatica Bianca pe postul Rai 2, in momentul in care aceasta a solicitat o pauza de publicitate. Numai ca, ghinion, ea a mai ramas cateva secunde in direct, fara sa stie, indeajuns pentru a comite impardonabila eroare.



Cum in platou se aflau doua invitate experte in solutii de curatenie, acesta fiind si subiectul discutiei, Bianca Guaccero s-a indreptat spre oaspetele sale si le-a adresat o intrebare suplimentara. ”Haide, fetelor, spuneti-mi cum se igienizeaza...pasarica (n.r.: la passera, in italiana)!”, a fost fraza pe care milioane de telespectatori au auzit-o in transmisiune directa.



Considerata una dintre divele showbiz-ului italian in ultimele doua decenii, Bianca Guaccero e divortata si are un copil, iar in trecut a avut o relatie amoroasa cu Nicola Ventola, fost atacant la Inter Milano.