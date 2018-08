MALMO 1-1 CFR // "Legea karmei - toti zeii impotriva lui CFR!" Bogdan Hofbauer, despre eliminarea campioanei Romaniei in Suedia

CFR a platit pentru strategia falimentara.

Daca scenaristii de la Hollywood se uitau la Malmo – CFR ar fi crezut ca e film, nu meci! Reusita de Grand Slam a lui Djokovic a ramas in umbra finalului perfid care le arata si celor de la CFR ca exista niste legi pe lumea asta. Unele vazute, altele neintelese.

Prea au fost toate contra CFR-ului in Suedia: accidentarea groaznica a lui Deac, pierderea lui Culio eliminat aiurea și accidentarea lui De Luca in momentul in care CFR nu mai avea schimbari. Ai fi tentat sa spui ca e nedrept ce i s-a intamplat CFR-ului, dar clujenilor nu le pasa de dreptate. Cazul Edi Iordanescu inca e recent, fostul antrenor de la CFR inca are ritmul inimii neregulat din cauza felului in care a fost aruncat de la Cluj.

Pentru CFR a venit momentul in care a platit pentru pacatele facute. Primii – sefii. Pe ei ar trebui sa ii doara cel mai mult eliminarea.

