„Au zis că noi am avut noroc?!” Gheorghe Hagi a analizat meciul cu Sheriff Tiraspol! Schimbări majore pentru debutul din campionat: „Ei rămân acasă!” 

Campioana României a avut mari ocazii în duelul de la Ovidiu, însă a reușit să înscrie un singur gol, în repriza a doua, prin Kiki. Fundașul a finalizat cu un șut la colțul lung, după o acțiune superbă, în urma unei pase care a venit de la Denis Alibec.

Ce a declarat Gheorghe Hagi după victoria cu Sheriff Tiraspol

Gheorghe Hagi a vorbit la finalul meciului, mulțumit de rezultat, însă antrenorul constănțenilor s-a arătat nemulțumit de ocaziile numeroase pe care echipa sa nu le-a concretizat. Totodată, 'Regele' a dezvăluit că va menaja titularii din această seară pentru meciul cu Hermannstadt din prima etapă a Superligii României, astfel că va alinia un prim 11 diferit.

Întrebat și despre Adrian Mazilu, ofertat de Brighton, care a avut ocazii mari în meciul de miercuri seară, fără să le concretizeze însă, Hagi a punctat că tânărul fotbalist a început mai târziu antrenamentele.

„Știam că avem un adversar foarte bun, cu mai multă experiență decât noi, mai multe titluri interne. Noi, cu problemele noastre la început, am mizat ușor ușor pe omogenitatea echipei, prindem intensitatea jocului, intrăm în ea și începem să jucăm mai bine.

Știam că folosesc mai multe sisteme, chiar dacă nu vrei să arăți, se află, nu e o surpriză. Știam că trebuie să reacționăm la ce joacă ei, i-am analizat, conta jocul echipei, colectiv, dacă făceam ambele faze foarte bine, în mare le-am făcut, jucători care să aibă ritmul jocului, unii nu-l aveau.

Orice jucător de anul trecut care ne-a făcut campion e fantastic, bun. Din păcate așa e situația, unii au fost la lot, nu au minute în picioare, se formează spiritul intern, al vestiarului.

Noi am avut noroc? Trebuia să fie 2-0 în minutul 10. Ei au avut noroc, nu noi! Au dat trei pase între linii, pe o eroare a noastră, noi câte ocazii am avut..? Ce ocazii au avut ei? Noi am avut ocazii foarte clare, singuri cu portarul, trebuia să fie 3-0.

Am simțit în pregătiri în Polonia, echipe bune, important e să revenim noi la ritmul și intensitatea de anul trecut. Cei care au jucat astăzi rămân la Constanța și mergem cu ceilalți la Hermannstadt, am decis ca minimum 11 să rămână la Constanța, mergem cu ceilalți la Hermannstatd să ne luptăm, avem 30 și ceva de jucători, cred că putem face o echipă care să lupte cu o echipă bună a campionatului.

Băluță era greu să joace 90 de minute, nu ai cum să joci la nivelul acesta pentru că a făcut 4-5 antrenamente. Trebuia să aduc și puțină forță.

E conectat, e cu noi, e tânăr, învață din orice, el e pe drumul cel bun, are puține antrenamente, a jucat foarte puțin la U21, cred că antrenamentele au fost destul de normale. Nici el nu e în formă 100%, ca toți ceilalți care au fost la lot, e normal, l-am lăsat și în vacanță, au venit din 3 cu noi, i-am lăsat ușor ușor. Face față, ajunge în poziții foarte bune, e periculos, creează panică”, a declarat Gheorghe Hagi la finalul meciului.

Ce urmează pentru Farul după ”dubla” cu Sheriff

Câştigătoarea dintre Farul Constanţa şi Sheriff Tiraspol ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar din Champions League pe Maccabi Haifa, care marți a câștigat cu 4-0 în deplasare la Hamrun Spartans (Malta).

Dacă Farul lui Gheorghe Hagi va fi eliminată de Sheriff din Liga Campionilor, campioana României va juca în turul secund preliminar al Europa Conference League cu învinsa dintre Urartu (Armenia) şi Zrinjski Mostar (1-0 în deplasare pentru echipa din Bosnia în prima manșă).