L'Equipe nu a avut milă de Kylian Mbappe. Doar un jucător de la PSG a primit o notă mai mică decât căpitanul Franței

După înfrângerea de pe Parc des Princes, jurnaliștii publicației L'Equipe au criticat dur evoluția campioanei din Ligue 1, fapt care s-a văzut și în notele acordate jucătorilor.

Lucas Beraldo a primit ce mai mică notă, 2, însă nici Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio și Kylian Mbappe nu au fost mai bine, fiind notați cu 3.

"Atacantul lui PSG a fost așteptat cu nerăbdare și a ratat întâlnirea. A încercat multe, dar nu a reușit să depășească marcajul adversarilor. În fața perechii Kounde - Araujo a ezitat să dribleze pentru a pasa cât mai mult, dar fără mare inspirație.

Drept urmare, nu a fost periculos și nu a luat decizii spectaculoase, chiar dacă a fost implicat la faza golului marcat de Ousmane Dembele", au scris francezii.

Let the world know that 17 year Pau Cubarsi has completely stopped Mbappe tonight. pic.twitter.com/3Px2g0buwK