Minutul 90+4: Final de meci!

Minutul 90+2: Ousmane Dembele trimite o pasă lobată în careu, dar Marc-Andre ter Stegen iese la întâmpinare și elimină orice pericol.

Minutul 89: Cartonaș galben! Lucas Beraldo, fundașul lui PSG, primește și el un cartonaș.

Minutul 89: Cartonaș galben! Andreas Christensen și Fermin Lopez primesc câte un cartonaș de căciulă pentru proteste.

Minutul 87: Ousmane Dembele încearcă o execuție plasată, dar încercarea lui trece cu mult pe lângă poartă.

Minutul 85: Vitinha cade în careu după un contact cu Araujo. Arbitrul face semn să se continue jocul.

Minutul 82: Cartonaș galben! Anthony Taylor îl taxează pe Pau Cubarsi cu un galben bine meritat, după un fault.

Minutul 77: GOOOOL Barcelona! Andreas Christensen primește o centrare superbă de la Ilkay Gundogan și îi execută pe francezi.

