Kylian Mbappe a luat decizia și i-a informat deja pe cei de la Real Madrid

Chiar dacă șefii parizieni au încercat să-l convingă pe acesta să semneze o nouă înțelege cu echipa, aceștia s-au resemnat cu gândul că atacantul francez va pleca.

Următoarea sa destinație va fi Real Madrid, care a încercat să-l transfere pe starul francez încă din sezonul precedent.

Se pare că cele două părți s-au înțeles, iar Mbappe ar urma să semneze cu fosta campioană a Europei și să încaseze un bonus uriaș de instalare, în valoare de 150 de milioane de euro.

Potrivit Marca, starul francez ar dori ca mutarea să fie oficializată înainte de Campionatul European din Germania, pentru că acesta nu ar vrea să aibă nicio grijă legată de viitorul său la turneul final.

Astfel, sunt șanse mari ca mutarea să fie oficializată în primele zile din luna iunie, înainte ca echipele participante la turneul final să intre în cantonament.

Mbappe continuă să impresioneze și în acest sezon la PSG, chiar dacă este pe picior de plecare. Atacantul a marcat de 39 de ori și a oferit alte opt pase decisive în 39 de partide, în toate competițiile.

???? Kylian Mbappé has told Real Madrid that he wants to play in the EUROs for France without any pressure about his future.

As things stand the move will be made official in first week of June before the EUROs.

(Source: @marca) pic.twitter.com/tp5Ik09zy7