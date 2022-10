L-au dat pe „mute” pe Xavi?! Ce le-a spus antrenorul Barcelonei jucătorilor la pauza meciului cu Inter 

Catalanii sunt ca și eliminați din grupele UEFA Champions League pentru al doilea an consecutiv, după remiza cu Inter de pe Camp Nou. FC Barcelona avea nevoie de o victorie pentru a putea spera să prindă locul al doilea, însă acum are nevoie de o „minune” pentru a scăpa de încă o umilință. Gruparea blaugrana e obligată să câștige cu Bayern Munchen și Viktoria Plzen, iar Inter să piardă următoarele două meciuri, scenariu ce pare imposibil.

Meciul de pe Camp Nou s-a încheiat cu o remiză obținută în prelungirile partidei, asta după ce FC Barcelona a încasat gol după gol în urma unor grave erori în defensivă. Xavi a avut cuvinte extrem de dure la conferința de presă de la finalul meciului despre prestația echipei, criticând dur erorile defensive, punctând că și-a avertizat jucătorii să fie atenți fix pe fazele pe care au ajuns să încaseze goluri.

La două zile de la meciul de pe Camp Nou, pe rețelele de socializare a apărut și discursul pe care Xavi l-a avut la pauza meciului. Acesta le-a transmis jucătorilor să se apere inclusiv la pauză, punctând care sunt slăbiciunile echipei, însă fără a fi de folos, în contextul rezultatului final și a modului în care catalanii au încasat golurile.

„Când Onana are mingea, trebuie să vă retrageți cu toții și să vă apărați ca animalele. Se va întâmpla asta. Când Onana are mingea, ei trimit mingi lungi. Au făcut asta o dată deja și voi erați blocați în benzi, la naiba! Întoarceți-vă și apărați...întoarceți-vă!”, a fost mesajul lui Xavi.

Xavi during half-time vs Inter: "When Onana has the ball, you all have to come back and defend like animals. It will happen. When Onana has it, they kick it long. They did it once already and you guys were stuck on the wing, god damnit. Come back to defend… come back!" pic.twitter.com/7dRMUt06N0