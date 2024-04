Borussia Dortmund - Atletico Madrid, meciul retur din sferturile Champions League, este LIVE TEXT pe Sport.ro începând cu ora 22:00.

În tur, spaniolii s-au impus cu 2-1, iar echipa goalkeeper-ului titular al naționalei României, Horațiu Moldovan, rezerva de portar de la Atletico, are astfel prima șansă la calificarea în semifinale.

Atletico Madrid va suferi în returul de la Dortmund, crede Diego Simeone

”Ştim ce ne aşteaptă. Va trebui să suferim şi să profităm de spaţii.

Este un teren pe care ei sunt puternici şi trebuie să căutăm situaţii care ne sunt favorabile.

Faptul că am câştigat primul meci este foarte important. Jucătorii au controlat meciul timp de 70 de minute şi, până la urmă, putea să fie o remiză”, a avertizat Diego Simeone, tehnicianul lui Atletico Madrid.

Edin Terzic poate scrie istorie cu Borussia Dortmund

"Ne-am chinuit să intrăm în meci, am fost foarte nervoşi şi am primit două goluri uşoare. Am reuşit să corectăm situaţia în repriza secundă şi am arătat că putem reveni în meci.

Nu am reuşit să egalăm, dar acum avem un rezultat care ne lasă uşa deschisă", a spus Edin Terzic, antrenorul Borussiei Dortmund, înaintea meciului retur, de pe ”Signal Iduna Park”.