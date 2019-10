Fjorduri reci pentru Romania! Haland, pustiul minune al Norvegiei, rupe in Champions League: i-a dat gol si lui Liverpool!

Adversarul Romaniei din meciul de pe 15 octombrie a ajuns la 4 goluri in 2 meciuri in Champions League.

Erling Braut Haland (19 ani), atacantul lui RB Salzburg, este noua senzatie a Champions League. Dupa ce a inscris trei goluri in victoria austricilor in primul meci din Grupa E, in victoria cu 6-2 contra lui Genk, norvegianul a mai marcat si aseara inca o data, in partida Liverpool - Salzburg, scor 4-3. International norvegian la toate categoriile de varsta, el are deja doua selectii la nationala de seniori si va fi adversarul Romaniei in partida din preliminariile Euro 2020, care se va disputa pe 15 octombrie, pe Arena Nationala. La meciul tur, el nu a fost convocat de selectionerul Lars Lagerback, pe cele doua posturi de atacant jucand Joshua King si Tarik Elyounoussi, ultimul fiind inlocuit de Ola Kamara.

Nascut la Leeds, in Anglia, Haland are un fizic impresionant (1.94m si 86kg) si a fost achizitionat de RB Salzburg in ianuarie 2019, dupa ce a mai trecut pe la Bryne (2015-2017) si Molde (2017-2019). In acest sezon, el are 11 goluri marcate in 8 partide jucate.

LOTUL NORVEGIEI PENTRU PARTIDELE CU SPANIA SI ROMANIA:

Portari – Rune Jarstein (Hertha Berlin), Orjan Nyland (Aston Villa), Andre Hansen (Rosenborg)

Fundasi – Havard Nordtveit (Hoffenheim), Omar Elabdellaoui (Olympiskos), Tore Reginiussen (Rosenborg), Even Hovland (Rosenborg), Haitam Aleesami (Amiens), Jonas Svensson (AZ Alkmaar), Birger Meling (Rosenborg), Kristoffer Ajer (Celtic), Ruben Gabrielsen (Molde)

Mijlocasi – Stefan Johansen (Fulham), Markus Henriksen (Hull City), Ole Selnaes (Shenzhen FC), Martin Odegaard (Real Sociedad), Sander Berge (Genk), Fredik Midtsjo (AZ Alkmaar), Mathias Normann (FC Rostov)

Atacanti – Tarik Elyounoussi (AIK Solna), Joshua King (Bournemouth), Alexander Sorloth (Trabzonspor), Bjorn Maars Johnsen (Rosenborg), Erling Braut Haland (RB Salzburg)