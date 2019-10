"Hagi, Hagi, Hagi, Hagi!" Tot stadionul in PICIOARE pentru Ianis! Ce s-a intamplat la schimbare | UEFA: "A fost vedeta lui Genk!"

Ianis Hagi a creat 5 faze de gol pentru coechipieri si a ratat el insusi doua sanse uriase in fata lui Napoli.

La prima aparitie in grupele Champions League, Ianis i-a cucerit pe fanii lui Genk. Inlocuit in prelungirile partidei, Hagi a ridicat tot stadionul in picioare. Suporterii belgieni i-au strigat numele si l-au aplaudat!

"Ianis a fost vedeta lui Genk in aceasta seara", a scris UEFA in momentul schimbarii.

Ianis Hagi a jucat aseara pentru prima oara in Champions League. A fost de doua ori aproape de gol. Mai intai, a trimis cu capul peste poarta, din pozitie excelenta, apoi a sutat pe deasupra barei din centrul careului in minutul 83 la cea mai mare ocazie a meciului pentru Genk.