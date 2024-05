După 2-2 la Munchen, Bayern a deschis scorul prin Alphonso Davies (68), dar campioana Spaniei s-a impus graţie dublei lui Joselu (88, 90+1).

Portarul Manuel Neuer, care a avut numeroase intervenții spectaculoase în cea mai mare parte a meciului, a gafat pe final şi le-a permis madrilenilor să revină în meci.

Matthijs de Ligt a avut un gol anulat pentru offsaid la finalul meciului cu Real Madrid. Szymon Marciniak a fluierat prea devreme, așa cum a susținut și expertul MARCA, iar golul marcat de bavarezi, deși era valabil, nu a mai contat.

Britanicul a fost scos de pe teren spre finalul confruntării, iar după fluierul final a apărut îmbrăcat cu un tricou special, pe care era inscripționat mesajul "A por la 15" (Sper 15), făcând referire la cel de-al 15-lea trofeu Champions League pe care Real Madrid îl poate câștiga.

"M-am uitat în jur înainte de meci și m-am gândit 'Nu pot să fiu într-o poziție mai bună, cu oameni mai buni'. Unde să fiu în altă parte?

Aveam șapte ani, la Birmingham, când visam la seri ca aceasta. Să ajung aici și să vreau să fiu în altă parte, nu ar avea sens. Sunt atât de fericit aici. Mă simt în familie", a declarat Jude Bellingham, după partidă.

A win so good it's got Carlo Ancelotti smiling ????

Madrid kickstart their celebrations as they advance to the final!

???? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/gGka972eq2