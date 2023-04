„Au interese ascunse!” Talpan, conflict deschis cu fanii Stelei, care anunțau că vor face scut în jurul său

Simțidu-se lezați de unele declarații ale colonelului Talpan, suporterii steliști au transmis luni un comunicat, prin intermediul rețelelor de socializare, prin care au încercat să lămurească unele chestiuni enunțate de juristul CSA.

În replică, Florin Talpan a anunțat câteva ore mai târziu că va face dezvăluiri în zilele care urmează despre interesele ascunse pe care cei din AS47 le au.

Talpan: „Nu am avut susținere!”

„Nu îmi aduc aminte ca cineva din Peluza Sud să mă fi susținut în 2014. Nici în 2003 nu am avut susținere, când am început să adun informații pentru a apăra Steaua, nici în 2011, când am început procesul pentru marcă.

Îmi aduc aminte că atunci eram singurul care mergea la procesul pentru marca Steaua. Nu era niciun jurnalist care să scrie despre proces și niciun suporter nu vorbea despre el.

E adevărat că, din 2015, am început să fiu susținut de unii suporteri, nu foarte mulți. Peluza Sud nu știu pe unde era atunci. Mi-aduc aminte că la Steaua au revenit de abia prin 2017, când s-a reactivat secția de fotbal. În 2015, când mă zbăteam să reactivez secția de fotbal, știu sigur că nu au fost lângă mine.

Peluza Sud m-a susținut puțin în acel prim sezon al Stelei în Liga IV, când am și făcut poze cu ei, dar totul a fost mai degrabă la nivel de imagine. Tot pentru ei, nu pentru mine! Nu mi-au luat apărarea în fața niciunui comandant, nu m-au ajutat niciodată cu ceva. Pot spune chiar că m-au încurcat. Că mi-au pus bețe în roate!

„Au revenit la Steaua abia în 2017!”

Dacă s-ar fi întâmplat vreo nenorocire, ar fi răspuns ei? Nu, aș fi răspuns eu. Dar acestui grup de suporteri îi este ușor să vorbească, când nu e dispus să accepte niciun fel de responsabilitate.

Cum să fiu de acord să dau avizul pentru folosirea gratuită a mărcii Steaua unor oameni despre care nu știm absolut nimic? Cine sunt acești oameni? Știe cineva? Ce experiență au ei în marketing sau management? Ce experiență au ei în a administra și a folosi un brand atât de mare ca Steaua București?

„Nimeni nu știe exact cine sunt cei care decid în numele AS47!”

În afara unei pagini de Facebook și a postărilor de pe pagina AS47, nimeni nu știe exact cine sunt cei care decid în numele As47 și al Peluzei Sud. Nu știm nimic despre AS47 pentru ca cei din spatele acestei Asociații sunt total netransparenți. Și atunci cum aș putea să le dau eu gratuit dreptul de a folosi marca Steaua pentru acțiuni de marketing?

Dacă nu s-a înțeles încă, o spun din nou: MARCA STEAUA ESTE UNUL DINTRE CELE MAI IMPORTANTE BUNURI ALE ARMATEI! Această marcă nu trebuie dată gratuit cuiva niciodată. Această marcă trebuie protejată. De mai bine de 20 de ani lupt ca să o protejez. E o luptă grea și eu lupt singur. De la AS47 și peluza Sud nu am avut niciodată nici cel mai mic ajutor.

Dacă peluza Sud nu mă susține, pentru mine nu e nicio problemă. Mă susțin ceilalți suporteri steliști, cei care mi-au cerut să facă poze cu mine la Steaua – Dinamo și care îmi transmit sute de mesaje de susținere.

Pentru mine, adevărații steliști sunt suficienți!

Voi explica în curând ce interese ascunse au cei din AS47 si unii lideri din Peluza Sud. Veți vedea cum încearcă să cloneze marca Steaua si sa faca o nouă clonă a Stelei, la fel cum s-a întâmplat în 1998”, a fost mesajul publicat de Florin Talpan pe rețelele de socializare.