„Am băgat 10 milioane! Mi-au dat echipa generalii, cu miniștrii!” „Blatul” făcut de Becali pentru a salva Steaua de la dispariție

Omul de afaceri a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă susținute luni, că a participat la trucarea unui meci din fotbal în martie 2000, în timpul când echipa FCSB (fosta Steaua) se lupta pentru evitarea retrogradării (Becali a preluat oficial Steaua în 2003).

„Blatul” despre care vorbește Becali a avut loc în martie 2000 și a fost făcut cu Onești, unde președinte era Nicolae Puiu. Partida a fost câștigată de Steaua, scor 3-1, iar în urma acestui triumf, „militarii” au urcat pe o pantă ascendentă, care i-a salvat de la retrogradare.

Becali recunoaște că a făcut blat pentrua salva Steaua

„De când am intrat eu, am băgat 10 milioane când mi-au dat echipa generalii, cu miniștrii și cu armata. Atunci, toți arbitrii erau cu Rocar. Atunci, comanda Rocar fotbalul. Trebuia să retrogradeze Steaua și să rămână Rocar.

Numai că am venit eu cu Pițurcă. Iar Pițurcă a scos atunci echipa de pe teren, e meritul lui, cu scandaluri. Ne-am dus la Onești, acolo am făcut și noi o moșmoandă (n.r. lucru necurat, în limbaj popular) ca să fim siguri. Am făcut cu Puiu de la Onești și am salvat-o pe Steaua. Altfel eram în groapă, eram la bătaie cu ăia de la Rocar. I-am biruit, am fost mai tari. Mai erau două meciuri și era retrogradată Steaua”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali a luat decizia de a se retrage din fotbal după ce FCSB a pierdut meciul cu Radid, din etapa cu numărul cinci din playoff-ul Superligii, scor 1-0, și s-a îndepărtat la cinci puncte de liderul Farul când mai sunt cinci etape de disputat.

VIDEO Conferință de presă Gigi Becali