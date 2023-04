Duminică seară, Florin Talpan a oferit un răspuns ultimelor declarații lui Vasile Dîncu, care a spus că juristul s-a autopropus pentru a prelua funcția de general (DETALII AICI).

Galeria celor de la CSA Steaua i-a răspuns lui Florin Talpan: „Stimabile domn colonel Florin Talpan, vă amintim asta!”

Galeria celor de la CSA Steaua, Peluza Sud, a emis un comunicat pe rețelele social media în care au avut câteva lucruri de precizat la adresa lui Florin Talpan.

„În 2014, îi susțineam demersurile și-l creditam drept un om care se luptă să facă dreptate pentru STEAUA. Astăzi, însă, ne vedem nevoiți să atragem atenția asupra unor derapaje. Înainte de orice, amintim (de parcă ar fi fost nevoie?) că suntem ultrași steliști, apărători neobosiți ai clubului nostru. Binele Stelei este ceea ce ne-a adus împreună și pentru el ne activăm ori de câte ori acțiunile cuiva sunt potrivnice, indiferent despre cine este vorba.

Așadar, ne vedem nevoiți să-i răspundem domnului colonel Florin Talpan, în contextul ultimului text publicat de acesta, în care „lovește” în fostul ministru al Apărării, dar și către Asociația Steliștilor 1947, fondată exclusiv de către membrii SUD STEAUA. Din nefericire, observăm, de ceva timp, că alte interese câștigă teren în poziționarea domnului colonel Florin Talpan și pare că binele Stelei pălește, pe zi ce trece, în comparație cu interesele personale și ne e teamă ca nu cumva grandomania și dorința de a obține o stea pe umăr „să întunece” perspectiva unora.

Pentru suporterii steliști ținem să precizăm: în prelungirea cererii făcute de SUD STEAUA, Asociația Steliștilor 1947 a solicitat, într-adevăr, dreptul de folosire a mărcii STEAUA. Din păcate, însă, inițiativa s-a lovit de „zidul” creat de domnul colonel Florin Talpan, astfel încât misiunea de a realiza acțiuni de promovare a clubului și de a atrage suporterii către stadion a fost îngreunată, cu toate că nu am dorit nicio clipă să atragem vreun beneficiu personal.

După ani buni de implicare, considerăm că acțiunile AS47, dar și istoria SUD STEAUA vorbesc de la sine despre caracterul membrilor noștri. Ori de câte ori am putut și chiar dacă ne-a fost complicată misiunea, ne-am manifestat și dus la îndeplinire intenția de a ajuta și când a fost vital să suplinim lipsurile de organizare și marketing ale clubului, și când a fost nevoie să susținem financiar clubul.

La multe dintre inițiativele noastre, însă, „ne-am lovit” de domnul colonel Florin Talpan, care a găsit de cuviință nu numai să blocheze demersul, dar și să emită o serie de acuzații și, apoi, să facă tot posibilul în a ne împiedica să tipărim până și programul de meci, publicat o bună bucată de vreme din fonduri proprii și cu munca unei echipe dedicate pentru această acțiune.

De fiecare dată, a invocat amenințarea tribunalului, uitând parcă modul în care l-am susținut îndelungă vreme cu fiece ocazie și ingnorând faptul că l-am apărat în fața tuturor comandaților care s-au perindat, ani la rând, la „cârma” clubului roș-albastru, solicitând mereu pentru el libertatea de a acționa, întocmai cum spunea că are nevoie.

E adevărat, nu am făcut niciodată presiuni pentru promovarea lui sau pentru beneficii materiale pe care să le obțină, în ciuda faptului că ni s-a solicitat în repetate rânduri să o facem și s-au încercat chiar presiuni asupra noastră. Aici, nu, nu ne-am amestecat și nu o vom face niciodată. Atunci când contestăm derapajele clubului, o facem exclusiv având interesul Stelei întotdeauna în suflet și minte, așa că îi amintim domnului colonel Florin Talpan că NU noi am amenințat cu bunul mers al proceselor pe rol, că NU noi am amenințat cu blocarea sponsorilor, dacă nu suntem avansați în grad, NU noi am încercat să învrăjbim și să creăm tabere în interiorul clubului, NU noi ne-am asociat cu nume îndoielnice din presă sau publicații precare, NU noi devenim potrivnici, ori de câte ori se ivește posibilitatea unui drum bun, de dezvoltare a clubului roș-albastru și, mai ales, NU nouă ne aparține fraza „Distrug STEAUA, dacă nu ajung comandant” .

Stimabile domn colonel Florin Talpan, vă amintim că noi susținem STEAUA, nu pe conducătorii ei actuali, nici pe cei viitori și nici pe cei ce își doresc să o conducă din interese meschine. În schimb, salutăm și îi sprijinim pe cei ce luptă pentru clubul nostru și îndemnăm iubitorii fenomenului roș-albastru să se implice pentru STEAUA din inimă, fără orice posibil interes.

De fiecare dată, am trecut peste „derapajele” domnului colonel Florin Talpan și mereu am dat vina pe presiunea pusă pe umerii săi. Concentrati pe binele si performantele echipei Steaua, pana in prezent am pus comportamentul domnului Talpan in carca presiunii exercitate de pozite si context, însă clemența noastră se oprește aici și acum. Din păcate, timpul și atitudinea arătată în mod repetat ne-au dovedit cu fiecare ocazie că a fost vorba doar despre el și închipuirile despre ce ar putea ajunge și foarte puțin sau deloc despre STEAUA și tot ce înseamnă onoarea roș-albastră.

Peluza SUD STEAUA salută inițiativa de modificare a Legii Sportului, la fel ca-n prima zi și luptă pentru STEAUA și împotriva oricui se arată potrivnic, ORICÂND, ORIUNDE, cu toate armele, pe orice front! Nu vom permite niciodată ca un individ să lezeze interesele acestui club, noi, cei a cărora singură „vină” este că ne rupem din timpul nostru, de când ne știm, pentru a lupta pentru ceea ce ne dorim cu toții: binele echipei din Ghencea”, au scris pe Facebook cei de la Sud Steaua.