Scandal URIAS in fotbalul romanesc! "Dau clubul in judecata si pe Florin Bratu!" Un jucator e gata sa mearga la CEDO pentru a-si cauta dreptatea: "Si-au batut joc de un om"

Alin Gojnea (23 de ani), fost jucator la echipe ca Academica Clinceni, Balotesti, Sportul Snagov sau Aerostar Bacau, a vorbit despre sfarsitul carierei sale in fotbal.

Alin Gojnea s-a retras in vara lui 2019 din fotbal, la doar 22 de ani. Fostul mijlocas stanga nu va uita niciodata ultima perioada a carierei, pe care si-a petrecut-o la Aerostar Bacau, unde antrenor i-a fost Florin Bratu.

Gojnea semna pe 1 ianuarie 2019 cu echipa din Bacau un contract pe un sezon si jumatate, insa la scurt timp a suferit o accidentare la ligamentele genunchiului.

Clubul nu a vrut sa il ajute cu bani sa se opereze si mai mult, Florin Bratu l-ar fi presat sa se antreneze zilnic, in ciuda problemelor grave pe care spune ca le avea.

Gojnea s-a operat un an mai tarziu, din banii lui Alexandru Baluta, insa a fost nevoit sa renunte la fotbal.

Ajuns la 23 de ani, Alin Gojnea spune ca e gata sa faca orice pentru a-si cauta dreptatea.

"Vreau sa merg la CEDO. Am intrat intr-o discutie cu un avocat si asteptam toate documentele necesare pentru a da in judecata clubul Aerostar Bacau si pe Florin Bratu. Eu imi vreau drepturile care mi-au fost furate atunci. Mie mi-a fost luat dreptul la munca, mi s-a interzis sa muncesc. Eu mai aveam contract un an si un pic cu Aerostar cand m-am accidentat. Din ce am vorbit cu avocatul, mi-a spus sa-i fac sa sufere cum am suferit si eu.

Practic, eu din cauza oamenilor astora nu m-am mai apucat de fotbal. Daca eram bine, sanatos si eram sub contract cu ei puteam sa continui sa joc daca ma operau de prima data. Nu mai pierdeam 5-6 luni, nu mai reziliam contractul si automat ramaneam in fotbal", a spus Alin Gojnea, in cadrul emisiunii Sport Maraton de pe Youtube.

Alin Gojnea: "Bratu ma batea pe picior si imi spunea ca el a avut 30 de operatii si ca eu n-am nimic!"

Fostul fotbalist a continuat dezvaluirile incredibile si a vorbit despre discutiile pe care le avea cu antrenorul Florin Bratu:

"Eu i-am zis avocatului ca opresc totul daca Florin Bratu si cei de la Bacau isi prezinta public scuzele. Vreau sa vada lumea ca si-au batut joc de un om. Te simti aiurea cand te gandesti cati copii pot trece prin asta.

Bratu venea si ma batea pe picior si-mi spunea ca el a avut 30 de operatii si ca eu n-am nimic. Nu pot sa inteleg cum Florin Bratu a mai antrenat dupa ce a fost la Bacau. Sunt multe lucruri care s-au intamplat. In luna noiembrie am vorbit cu avocatul, iar prin februarie vom vedea exact ce vom face. Inca nu stiu daca mergem mai intai la Tribunal sau la CEDO. Eu i-am spus ca as vrea sa merg la CEDO, dar probabil va trebui sa mergem mai intai la instantele din tara. I-am trimis toate dovezile avocatului. La noi in Romania, chiar daca ai dreptate, trebuie sa ai peste 100% dovezi", mai spune Gojnea.

Florin Bratu: "Doctorul a spus ca nu are ligamentul rupt. Eu m-am luat dupa doctor!"

Bratu a raspuns acuzatiilor si a vorbit pentru ProSport despre situatia fotbalistului din acea perioada:

"Eu ma luam dupa doctor, nu faceam de capul meu. Am si acum interpretarea RMN-ului de atunci. Doctorul l-a citit si a spus ca nu are ligamentul rupt. Eu n-am facut decat sa ma iau dupa ce a spus medicul. E problema clubului. Eu pot trimite interpretarea RMN-ului. N-am competente medicale. Sa ma dea in judecata daca vrea", a fost replica lui Bratu, potrivit ProSport.

Bratu a fost antrenor la Aerostar Bacau in perioada octombrie 2018 - mai 2019.

El a facut public si RMN-ul pe care Alin Gojnea l-a efectuat la genunchiul accidentat, incercand sa scoata in evidenta faptul ca ligamentul nu era rupt.

