Gabi Tamaș, lăudat de Ilie Poenaru: "Dacă ar juca, ar fi titular!”

Gabi Tamaș, o figură emblematică a fotbalului românesc, își continuă drumul în lumea sportului, dar de această dată într-un rol diferit - cel de manager sportiv la Concordia Chiajna. După o carieră impresionantă de 21 de ani în fotbalul profesionist, Tamaș a ales să-și aducă experiența și cunoștințele în noua sa poziție, iar deja este laudat pentru contribuția sa de către antrenorul echipei, Ilie Poenaru.

”Dacă ar juca, ar fi titular"

În cadrul unei conferințe de presă recente, Poenaru a împărtășit cu jurnaliștii prezenți admiratia sa pentru Tamaș, afirmând că acesta ar fi titular indiscutabil în echipa Chiajnei, în cazul în care și-ar dori să revină pe teren.

”Dacă ar juca, ar fi titular! Dar a ales să nu mai joace și-i respectăm decizia. Când mi-a zis domnul președinte Tănase că vine Tamaș ca oficial am fost foarte bucuros. Vom face echipă bună, sunt convins, are mare experiență”, a declarat Poenaru.

Îndrăgostit de fotbal

Deși Tamaș și-a pus ghetele în cui acum cinci luni, el nu și-a pierdut deloc pasiunea pentru fotbal. Fostul internațional român s-a alăturat deja echipei în calitate de manager sportiv și și-a propus să aducă o contribuție semnificativă la progresul și succesul echipei.

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Tamaș a împărtășit cu cei prezenți gândurile sale despre noua sa funcție și obiectivele sale la Concordia Chiajna.

”Mi s-a mai propus să fiu președinte la FC Voluntari, dar nu semnasem contractul (n.r. în trecut). Aici am semnat. Am semnat până în vară, adică pe două luni, să văd dacă pot ajuta cu experiența mea și să vedem dacă îmi place.

M-am înscris și la cursurile de la FRF, voi pune în aplicare și ce voi învăța acolo. Eu am carnetul de antrenor, aștept ca FRF să dea drumul la cursuri. S-au înființat cursuri cu acordul UEFA.

Vom face dacă avem baremul de meciuri la națională, în Liga 1 și campionatele externe, vom putea face A-ul și B-ul cumulat. Mă voi înscrie și acolo. Să le am pe toate la mână.

Înainte să semnez am mai fost căutat de alte trei echipe din Liga 1, printre care și Dinamo. Am avut discuții cu domnul Nicolescu și Voicu. Am ales să vin aici, e un proiect serios.

El (n.r. Ilie Poenaru) va decide pe tema fotbalului, eu doar voi putea veni cu ceva argumente. Eu aduc doar niște hârtiuțe cu anumiți jucători. Eu nu vreau să-l stresez. Eu muncesc pe partea mea, el pe partea lui.

Noi am venit acum. Nu suntem în criză, dar știți cum e. E păcat că s-a ajuns aici. Dacă totul iese bine, și la anul o să fie bine” a declarat fostul internațional.

O carieră de poveste

Cu o carieră impresionantă în spate, care include peste 550 de meciuri jucate pentru cluburi precum Dinamo, CFR Cluj și FCSB, precum și 67 de apariții în tricoul naționalei României, Gabi Tamaș este o prezență binecunoscută și respectată în fotbalul românesc.

Revenirea sa în lumea fotbalului, într-un rol nou și promițător, marchează un moment important pentru el și pentru echipa Concordia Chiajna, oferind un imbold de entuziasm și optimism pentru viitorul echipei.

