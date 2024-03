"Ai ajutat vreodată galeria să introducă materiale pirotehnice?" Răspunsul lui Mihai Stoica după cazul Daniel Niculae

Daniel Niculae, suspectat că ar fi ajutat liderii de galerie ai Rapidului să introducă materiale pirotehnice în stadion, a fost dus la secția de poliție și audiat pentru câteva ore într-un dosar penal care vizează "constituirea unui grup infracțional organizat, distrugere prin incendiere și tulburarea ordinii publice".

Mihai Stoica: "Sunt alături de Daniel Niculae necondiționat / Niciodată nu am ajutat galeria să introducă materiale pirotehnice în stadion"

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, și-a manifestat susținerea față de Daniel Niculae și susține că este normal ca un președinte de club să aibă o relație apropiată cu liderii de galerie. În schimb, oficialul liderului spune că niciodată nu a ajutat galeria să introducă materiale pirotehnice în stadion.

"Prima dată am văzut o chestie cu trafic de arme și am zis că ceva așa nu se poate. Vreau să spun doar atât. Eu sunt alături de Daniel Niculae acum necondiționat. Am spus-o și repet. E un om pe care îl apreciez și simpatizez. Relația pe care o ai cu galeria... ai foarte mare nevoie de sprijinul suporterilor. O echipă fără suporteri nu există.

Noi am avut o perioadă în care nu mai aveam ultraserie și veneau 3.000 de spectatori la meci. De când a revenit Peluza Nord, am început să avem de la 10.000 în sus. Eu am fost tot timpul apropiat. Și pe vremuri, în Ghencea, aveam săptămânal întâlniri cu liderii. Tot timpul i-am sprijinit cum au putut. (n.r - I-ai ajutat vreodată să introducă materiale pirotehnice în stadion?) Niciodată!", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.