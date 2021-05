EXCLUSIV | "Daca nu promovam, pleca!" Bumbescu a vorbit despre viitorul lui Oprita! Ce se va intampla cu antrenorul

Daniel Oprita va primi o oferta de prelungire a contractului din partea conducerii Stelei.

Adrian Bumbescu a vorbit la Ora exacta in sport despre antrenorul Stelei, dezvaluind ca oficialii ii pregatesc o noua propunere. Actuala intelegere va expira peste o luna:

"Eu stiu ce am vorbit cu el inainte de meci, saptamana asta, a spus ca asteapta de cateva zile sa fie cautat, pentru ca a avut o problema cu reinnoirea contratului, nu l-a primit la timp si a fost si el putin suparat, stiu situatia. Daca nu promova, pleca. Acum trebuie sa ii reinnoim contractul, sa mergem mai departe cu el", a pus Bunbescu.

Acesta a vorbit si despre situatia dificila de la echipa, care nu va putea promova in prima divizie pana cand nu va trece catre un privat. Conform regulamentelor LPF si FRF, o echipa aflata in subordinea statului nu poate juca in prima liga.

"E adevarat, acum intervine aspectul legalizarii, trebuie sa facem societatea pe actiuni, sa ne cautam sponsori, sa aducem jucatori, pentru la Liga a doua este foarte puternica, sunt foarte multe echipe care vor sa promoveze, iar intr-un an de zile nu cred ca putem sa facem tot ce gandeam eu, nu poti sa le fafi pe toate, mai ales la noi, in situatia noastra. Momentan sunt sceptic, dar acum avem un nou comandant si cred ca o sa ne ajute foarte mult", a adaugat acesta.