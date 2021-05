Momente ireale in direct! Prezentatorii s-au blocat cand in cadru a aparut o femeie complet dezbracata 

Intamplarea s-a petrecut la o televiziune din Ucraina.

Un post de stiri din Ucraina a fost nevoit sa intrerupa un segment dintr-un reportaj cu Vladimir Putin dupa ce in cadru a aparut o femeie complet dezbracata.

Prezentatorii din studio se pregateau sa ii ia interviu expertului rus Dmitry Elovsky, in legatura cu intalnirea dintre liderul rus si presedintele Belarusului, Alexander Lukashenko.

In timpul interviului, expertul a fost intrebat despre intalnirea celor doi, iar discutia a fost intreupta din cauza faptului ca invitatul nu a reusit sa auda intrebarile. Elovsky a cerut ajutorul unei persoane aflate in incapere, anunta Daily Star, moment in care camera s-a intors, iar asistenta lui, care nu avea bluza pe ea, a aparut in cadru.

Moderatorii emisiunii au reusit sa isi pastreze calmul in situatia jenanta, transmitandu-le telespectatorilor ca vor reveni dupa ce se rezolva problemele tehnice.