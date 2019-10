4.000.000 euro pentru un jucator de la Rapid! Un club din Serie A, interesat de "perla" giulestenilor! Motivul pentru care oferta nu a fost inca acceptata

Din articol Rapidistii vor sa-l tina pe Sefer pentru promovare

Rapidul poate vinde un jucator pe milioane bune. Daca giulestenii accepta oferta Bresciei, vor bifa un transfer record pentru liga a doua din Romania.

Rapid poate da o lovitura de proportii pe plan financiar. Formatia giulesteana are o oferta de 4.000.000 euro pentru un jucator, scrie cotidianul Gazeta Sporturilor.

Potrivit sursei citate, Antonio Sefer (19 ani), una dintre "perlele" formatiei giulestene, se afla pe lista italienilor de la Brescia. Acestia au fost impresionati de fotbalistul obisnuit deja cu nationalele de juniori ale Romaniei.

Sursa citata scrie ca rapidistii ezita sa il vanda pe Sefer, acestia dorind sa atace promovarea in acest sezon. Totusi, o oferta scrisa de 4.000.000 euro i-ar putea determina sa il lase pe atacant sa plece.

Antonio Sefer a crescut la Otelul Galati, dar si evoluat timp de doi ani si la Groningen, in Olanda.

2 goluri in 8 meciuri are Sefer la Rapid, in liga a doua

2.000 euro pe luna are Sefer salariu la Rapid